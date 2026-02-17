Делегация Украины на переговорах разделилась на два лагеря, - The Economist

Переговоры в Женеве обнажили глубокие разногласия внутри украинской переговорной группы.

Мирный процесс по Украине, который возобновился в Женеве, остается крайне сложным для анализа. Несмотря на общую неопределенность, последние события позволяют выделить ключевые тренды и препятствия на пути к возможному соглашению. После консультаций в Париже у украинской стороны появилось убеждение, что американские переговорщики, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, начали учитывать интересы Киева.

Наметились очертания двустороннего соглашения по безопасности, которое оказалось более серьезным, чем предполагалось ранее. Но также The Economist пишет о том, что в украинской делегации наметились два крыла:

Группа главы ОП Кирилла Буданова выступает за скорейшее соглашение под эгидой США, опасаясь закрытия "окна возможностей".

Вторая группа, предположительно связанная с экс-главой Офиса президента Андреем Ермаком, относится к быстрой сделке со скепсисом.

Выбор между скорым миром и ожиданием более выгодных условий остается крайне рискованным. Сторонники ожидания надеются на усиление позиций Украины за счет реформ и ослабления экономики РФ. Однако Украина уже находится в глубоком кризисе, сталкиваясь с дефицитом кадров на фронте и блэкаутами, пишет СМИ.

Видео дня

Территориальные споры и гарантии безопасности

Основным камнем преткновения остается вопрос территорий и суверенитета. Для Украины критически важны гарантии безопасности и перспектива членства в ЕС, в то время как Россия настаивает на уходе украинских сил с укрепленных позиций в Донбассе.

Обсуждается компромисс, инициированный США: создание демилитаризованной "свободной экономической зоны" под эгидой трамповского "Совета мира". Однако такая модель может противоречить американскому законодательству, если она повлечет за собой признание российской оккупации, пишет СМИ.

Другие новости о переговорах

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп перед переговорами в Женеве сделал Украине предупреждение. Он заявил, что ожидает активного участия Киева в предстоящем переговорном процессе и надеется на скорейшее достижение Украиной соглашения с РФ.

Кроме того, мы также рассказывали, почему в последнее время столько разговоров об "Орешнике" и есть ли здесь какая-нибудь связь с переговорным процессом.

Вас также могут заинтересовать новости: