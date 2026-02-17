Вышел трейлер фильма 'Мандалорец и Грогу': фанаты уже заметили важную деталь (видео)

Действие фильма разворачивается после событий третьего сезона сериала.

Компания Lucasfilm представила новый трейлер фильма "Мандалорец и Грогу", который станет первым полнометражным релизом во вселенной "Звездных войн" за последние семь лет.

Лента продолжит историю Дина Джарина и Грогу, знакомых зрителям по одноименному сериалу. Одним из ключевых моментов трейлера стало то, что персонаж Педро Паскаля появляется без шлема. Для мандалорцев это принципиальное нарушение кодекса, что намекает на важный сюжетный поворот.

В ролике показан ряд новых и знакомых персонажей. В частности, появляется Ротта Гатт, которого озвучил Джереми Аллен Уайт. Среди других камео - персонажи из анимационных проектов франшизы и новые существа. Также в фильме снимется Сигурни Уивер, известная исполнением культовой роли Эллен Рипли в серии фильмов о Чужих.

Режиссером ленты выступил Джон Фавро, который работал над сериалом "Мандалорец", в сотрудничестве с Дэйвом Филони. Премьера фильма "Мандалорец и Грогу" запланирована на 22 мая 2026 года.

Напомним, летом в Великобритании стартовали съемки фильма "Звездные войны: Звездный истребитель" с Флинном Грэем, Мэттом Смиттом, Миа Гот, Аароном Пьером и Райаном Гослингом.

