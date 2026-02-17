США осуществляют масштабную переброску авиации на Ближний Восток, - аналитики

В списке: F-35A Lightning II, F-16 Fighting Falcon, F-22 Raptor, E-3 Sentry.

Уже вторые сутки подряд США осуществляют масштабную переброску авиационных сил на Ближний Восток. Об этом сообщил аналитик Oliver Alexander в соцсети Х.

По заявлению аналитиков, в регион перебрасывают тактическую авиацию и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения.

Как пишет украинский портал "Милитарный", в списке активов указаны F-35A Lightning II - многоцелевые истребители пятого поколения со сниженными радиолокационными признаками.

Также речь идет о F-16 Fighting Falcon - легких многоцелевых истребителях четвертого поколения, которые остаются основой тактической авиации США и союзников.

"В передислокацию включены F-22 Raptor - истребители завоевания преимущества в воздухе пятого поколения. В перечне присутствуют E-3 Sentry (AWACS) - самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления воздушными операциями", - пишет издание.

Кроме того, сообщается о переброске F-15E Strike Eagle - многоцелевых ударных истребителей, предназначенных для глубоких ударов по наземным целям.

Отмечается, что официальные причины передислокации не раскрываются, однако подобные действия обычно связаны с усилением регионального сдерживания и демонстрацией силы.

Ранее издание The Wall Street Journal написало, что США усиливают ПВО на Ближнем Востоке, прежде чем нанести удар по Ирану. Отмечается, что в регион уже перебросили авианосную ударную группу во главе с USS Abraham Lincoln, а также перемещают истребители F-35 и F-15E ближе к потенциальной зоне боевых действий.

"Трамп еще не определился, будет ли он применять силу и как именно. Но американские авиаудары по Ирану не являются неизбежными, говорят американские чиновники, поскольку Пентагон разворачивает дополнительные средства противовоздушной обороны для лучшей защиты Израиля, арабских союзников и американских войск в случае ответного удара со стороны Ирана и потенциального длительного конфликта", - отметили журналисты.

Также стало известно, почему Трамп отправил именно USS Abraham Lincoln на Ближний Восток. Как пишут СМИ, ключевую роль в таком выборе сыграла география. Несмотря на то, что ВМС США имеют 11 авианосцев, именно Lincoln оказался наиболее подходящим для быстрого развертывания и выполнения потенциальных боевых задач.

