Мы сами себя загоняем в тупик: юрист-международник о мирных переговорах с РФ

Украина уже "уступила все" на мирных переговорах с Россией. Такое мнение высказал юрист-международник Иван Лозовой в эфире "КИЇВ24".
"Президент Зеленский недавно сказал, что наши уступки, компромиссы, в частности в том, что Путин не привлекается к уголовной ответственности за совершенные преступления. Но это неправда. Мы уступили все", – пояснил он.
Юрист отметил, что Киев не выдвигает требования, чтобы российские войска покинули территорию Украины. Зато РФ требует, чтобы украинские войска покинули оставшуюся неоккупированную часть Донбасса.
"Президент Зеленский играет в эту игру вместе с командой Трампа, который занимает довольно пророссийскую позицию. И мы как будто дошли до того, что последний вопрос, который нужно решить – это будем ли мы сдавать дополнительно без боя территорию врагам. Это ненормально, неправильно. И мы сами себя загоняем в тупик", – сказал Лозовой.
Он добавил, что не ожидает давления на Россию со стороны Трампа, если на переговорах не будет достигнут результат.
"Потому что у него до этого было двоякое отношение, какие-то санкции он ввел, некоторые он снимал, кстати, в декабре. Поэтому, скорее всего, он снова будет обвинять Украину", – пояснил Лозовой.
Он также отметил, что не ожидает достижения каких-либо договоренностей с РФ в ближайшие месяцы. По его словам, Россия планирует провести крупную наступательную кампанию в Украине в течение весны-лета этого года.
"Они считают, что еще могут продвигаться дальше, уничтожать наши города, захватывать территории. Поэтому я не вижу никаких перспектив, чтобы была какая-то договоренность", – отметил Лозовой.
Мирные переговоры: важные новости
17 февраля в Женеве начался новый раунд мирных переговоров между Украиной и РФ с участием США. Как отметил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, на повестке дня этих переговоров будут стоять вопросы безопасности и гуманитарные вопросы.
Согласно плану, переговоры должны продлиться два дня – 17 и 18 февраля. Российскую делегацию на них возглавил историк, помощник инициатора войны Владимира Путина Владимир Мединский. По данным росСМИ, во время переговоров стороны планируют поднять вопрос энергетического перемирия.