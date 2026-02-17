Украинка одела любимого блогера россиянок в вышиванку: видео 'рвет' соцсети

Модель из Германии ежедневно получает множество восторженных комментариев из РФ.

Украинка одела немецкого инфлюенсера и модель Самуэля Домена, который пользуется большой популярностью в сети, в вышиванку.

Молодой человек из Кельна приобрел популярность благодаря участию в 20 сезоне телешоу "Новая топ-модель Германии" (GNTM). Его история жизни привлекла внимание СМИ и общественности, ведь в подростковом возрасте Домен получил серьезное ножевое ранение на вечеринке, что привело к нескольким серьезным операциям и удалению части кишечника.

В TikTok, где за Самуэлем следят более 1,6 миллиона пользователей, можно увидеть много комментариев от россиянок, которые чуть ли не поклоняются блогеру, засыпая его комплиментами. Парня прозвали "Филяй", ведь он часто выкладывал видео под песню "Vielleicht vielleicht" немецких рэперов MilleniumKid и JBS.

Украинская блогерша Анна Гаврилишина посетила мужское танцевальное шоу в Германии, в котором участвует Домен, чтобы нарядить его в вышиванку. Девушка опубликовала эти кадры в своем Instagram-канале, добавив шуточную подпись:

"Вероятность лично одеть Филяя в вышиванку - небольшая, но никогда не нулевая".

За неделю видео собрало почти 100 тысяч лайков и более двух тысяч комментариев. Комментаторы шутят, что Домена наконец-то хотя бы кто-то одел:

"Мне нравится, как он на вас смотрит. Может, потому что привык, что его раньше всегда раздевали, а здесь одевают. Но это такое".

"Фух, наконец-то. Думала, что уже не доживу до этого. Спасибо".

"Ласковая украинизация".

"Надо его переодеть вовремя, потому что россиянки слишком много ему пишут".

Вас также могут заинтересовать новости: