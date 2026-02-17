Одна из лучших игр 2020-х годов стала бесплатной для подписчиков PS Plus

Пользователи могут добавить себе в библиотеку сразу десять тайтлов, включая высокооцененную Marvel’s Spider-Man 2 от Insomniac Games.

Подписчикам сервиса PlayStation Plus Extra и Premium стали доступны игры из февральской подборки. Пользователи могут добавить себе в библиотеку сразу десять тайтлов, включая высокооцененную Marvel’s Spider-Man 2 от Insomniac Games.

Кроме того, подписчики PS Plus могут без дополнительной платы поиграть в:

Test Drive Unlimited Solar Crown | PS5;

Neva | PS5, PS4;

Season: A Letter to the Future | PS5, PS4;

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin | PS4;

Monster Hunter Stories | PS4;

Venba | PS5;

Echoes of the End: Enhanced Edition | PS5;

Rugby 25 | PS5, PS4;

Disney Pixar Wall-E | PS5, PS4.

"Человек-паук 2" (Marvel's Spider-Man 2) вышел осенью 2023 года эксклюзивно на PS5 и получил средний балл в 90 из 100. Критики сходятся во мнение, что у Insomniac Games получилась не только одна из лучших игр 2020-х годов, но и одна из лучших игр про супергероев в принципе. В январе 2025-го она добралась до ПК.

Накануне актер озвучки Питера Паркера подтвердил, что появится в Marvel's Spider-Man 3. Официального анонса новой части не было, но известно, что релиз триквела состоится не раньше 2028 года.

Напомним, 13 февраля прошла новая презентация State of Play. Показали как новый контент по уже анонсированным играм, например, Control Resonant и Resident Evil 9 так и анонсы до этого неизвестных тайтлов – например, новой Casltevania. А большим анонсом стали ремейки классической трилогии God of War.

