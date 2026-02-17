60 дней полного прекращения огня являются условием для проведения выборов, - Корниенко

Одного дня для подготовки проведения выборов, как того хочет инициатор войны против Украины Владимир Путин, недостаточно.

Украина будет нуждаться в длительной безопасности для подготовки закона о выборах и непосредственной организации самой избирательной кампании во время военного положения или после его завершения. Минимальный срок составляет 60 дней полного прекращения огня. Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко сказал для "Укринформа".

Корниенко рассказал о задачах рабочей группы по подготовке законодательных предложений относительно особенностей проведения выборов в условиях особого периода и/или послевоенных выборов в Украине.

"Первое - это действительно сроки. На сегодняшний день в нашем законодательстве существует два хорошо проработанных вида сроков. Это 90 дней - обычные выборы. И 60 дней - досрочные выборы. Поэтому 60 дней, о которых говорит президент, это очень правильный срок, минимальный, который может быть, который действительно должен быть в полной "тишине". Не может быть речи о каких-то полумерах, что Путин говорит об "одном дне" и еще о чем-то. Это так не работает", - подчеркнул Корниенко.

В частности, по его словам, выборы от начала электорального процесса до дня голосования и подсчета голосов должны проходить в полной "тишине".

"Под "Шахедами", под пушками выборы не проводятся. Это все понимают, и в парламенте, и наша переговорная группа", - добавил Корниенко.

Кроме того, он отметил, что еще нужно некоторое время на подготовку закона.

"Поэтому мы и говорим, что лучше дольше, потому что на парламент факторы безопасности тоже влияют", - заявил Корниенко.

Он сказал, что в отношении подготовки проведения референдума похожая история, потому что можно уложиться в период 60 дней, но еще нужно время на инициирование сбора необходимого количества подписей.

"Вторая проблема, которую должна решить Верховная Рада, - это возможность, невозможность проведения выборов во время действия военного положения", - напомнил Корниенко.

Он добавил, что правовой режим военного положения не предусматривает выборов.

Как сообщал УНИАН, в феврале должны быть представлены первые наработки по возможности проведения выборов. По словам Корниенко, непростой вопрос также касается территорий, на которых могут проводиться выборы.

Кроме того, он назвал задачи рабочей группы по подготовке выборов. Политик отметил, что рабочую группу разделили на 7 тематических подгрупп, среди которых шесть уже приступили к работе.

В то же время, по мнению президента Владимира Зеленского, Российская Федерация стремится к проведению в Украине выборов во время войны, чтобы отстранить его от власти.

