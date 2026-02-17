НАТО ударит вглубь России: The Telegraph назвало одно условие для этого

Министр иностранных дел Эстонии жестко ответил на прогнозы о возможном захвате стран Балтии российскими оккупантами.

НАТО нанесет удары вглубь территории России, если та осмелится вторгнуться в страны Балтии, предупредил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, отвергнув опасения, что Москва может осуществить быстрый захват земель на востоке.

В интервью The Telegraph он заявил, что балтийские государства – Эстония, Латвия и Литва – отбросят любых захватчиков, после чего последует сокрушительная контратака по российской территории. "Мы перенесем войну в Россию и нанесем глубокие удары очень далеко вглубь страны. Мы точно знаем, что делать", – сказал политик. И добавил, что именно поэтому они сейчас "ускоряют инвестиции и развивают возможности... именно поэтому инвестируют 5% ВВП в оборону в их регионе".

Цахкна имел в виду опасения в оборонных кругах о том, что кремлевский диктатор Владимир Путин планирует вторгнуться и частично оккупировать одно из балтийских государств после окончания войны в Украине, что станет серьезным испытанием решимости НАТО, пишет СМИ.

В одной из недавних военных игр, смоделированной бывшими официальными лицами НАТО и немецкой армии, Россия вторглась в Литву и достигла большинства своих целей за несколько дней. Нарва, эстонский город у российской границы, также была названа потенциальной целью вторжения. Однако Цахкна, выступая в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что подобные сценарии устарели, так как страны Балтии значительно увеличили свои расходы на оборону и более чем способны дать отпор России.

"Предыдущие планы прошлого сводились к тому, что "если Россия придет, то НАТО в конечном итоге выиграет войну". В таком случае эстонцев просто не останется. Поэтому мы не заинтересованы в планах такого рода. Наш план таков, потому что другого плана нет. Мы не можем впустить Россию в страны Балтии и [только] потом наносить ответный удар", – заявил он.

Критика западных симуляций и новая стратегия обороны

Симуляция по Литве, организованная немецкой газетой Die Welt, вызвала огромные споры, так как Россия вышла из нее явным победителем, в то время как НАТО оказалась парализована нерешительностью. В ходе симуляции Соединенные Штаты отказались задействовать Статью 5 (договор НАТО о взаимной обороне) из-за опасений, что это спровоцирует третью мировую войну. А Германия не смогла отбросить вторгшиеся российские войска, несмотря на наличие бригады, дислоцированной в Литве.

Симуляция предсказывала, что Россия оправдает свое вторжение созданием "гуманитарного кризиса", подобно ее тактике в Украине, когда заявлялось, что вторжение начато в поддержку угнетенных русскоязычных меньшинств. В ходе игры российские войска захватили литовский город Мариямполе, прежде чем взять под контроль стратегически важный Сувалкский коридор, отмечают журналисты.

Исход военной игры раздражил балтийских лидеров, так как в нем предполагалось, что они будут неспособны дать отпор силам вторжения.

Другие новости о потенциальном конфликте НАТО и России

Ранее УНИАН сообщал, что НАТО выиграет каждую битву с Россией, если она нападет сейчас. "Мы должны убедиться, что через два, четыре, шесть лет ситуация не изменится", - отметил Рютте.

Кроме того, мы также рассказывали, что Путин может "полезть в Европу" уже в этом году. Однако на сегодняшний день страны НАТО не готовы к прямому столкновению с армией России, считает военный эксперт Валентин Бадрак. По его словам, это подтверждают и прошлогодние учения, на которіх украинские военніе показали серьезные недостатки и уязвимые места альянса.

