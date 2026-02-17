Этот способ очистки не только заставит вашу ванну блестеть, но и надолго оставит за собой приятный запах.

Ранее мы разбирали, экономно ли мыть посуду в посудомойке, но на этом ее преимущества не оканчиваются. В следующий раз, перебирая средства для уборки, не обходите вниманием капсулы с порошком для посудомоечной машины – подходят они далеко не только для посуды.

Причина кроется в составе: те же поверхностно-активные вещества, ферменты, отбеливающие агенты и щелочные компоненты, которые расщепляют жир, мыльный налет и органические загрязнения на посуде, эффективно работают и в ванной комнате.

О том, что можно отмыть таблеткой для посудомоечной машины и как именно это сделать, пишет популярный американский журнал "Martha Stewart".

Как можно использовать таблетки для посудомойки в быту

По запросу об эффективных средствах для очистки, в интернете можно найти самые разные советы, рекомендации и лайфхаки – таблетки для посудомоечных машин нередко входят в эти списки.

"Когда капсула или таблетка растворяется в воде, она высвобождает чистящие компоненты", – поясняет президент компании, – "Сочетание щелочи и поверхностно-активных веществ разрушает загрязнения, а отбеливающий агент дезинфицирует и осветляет поверхности. Это особенно эффективно против минеральных отложений и мыльного налета".

Чтобы определить, что можно очистить с помощью таблетки для посудомойки, редакция журнала обратилась к профессионалам по клинингу. Сперва рассмотрим рекомендованные для мытья предметы и приборы, а затем поверхности.

Душевые лейки

Даже самые дорогие душевые лейки со временем покрываются минеральными отложениями и известковым налетом, которые могут засорять отверстия. Капсулы для посудомоечной машины помогут справиться с этой проблемой.

Порядок действий:

Растворите 1 таблетку в миске с теплой водой.

Снимите душевую лейку и поместите ее в раствор. Если снять лейку невозможно, налейте раствор в плотный пакет и закрепите его вокруг лейки.

Оставьте на 30–60 минут.

После замачивания очистите поверхность старой зубной щеткой.

Тщательно промойте теплой водой и установите лейку на место.

Смесители и краны

"Таблетки для посудомоечной машины значительно облегчают удаление водяных разводов, мыльного налета и минеральных отложений на смесителях", – отмечает Соколовски.

Для очистки растворите половину таблетки в одном стакане теплой воды. Смочите мягкую ткань или губку и протрите поверхность. Для стойких загрязнений рекомендуется обернуть основание крана тканью, пропитанной раствором, и оставить на 15–20 минут. Затем аккуратно прочистите труднодоступные места мягкой зубной щеткой, промойте водой и вытрите насухо салфеткой из микрофибры или мягким полотенцем.

Где ещё можно использовать таблетки для посудомоечных машин

Что важнее, капсулы для посудомойки можно также применять для особо грязных обширных поверхностей и материалов.

Раковины и ванны

"На эмалированных и акриловых поверхностях скапливаются мыльный налет, кожный жир и загрязнения", – объясняет Соколовски, – "Компоненты таблетки эффективно удаляют их, оставляя поверхность блестящей и без разводов".

Порядок действий:

Наполните ванну теплой водой и растворите 1 таблетку (для раковины достаточно половины).

Оставьте воду на 20–30 минут.

Слейте воду, протрите поверхность губкой или мягкой щеткой и тщательно промойте.

Вытрите насухо салфеткой из микрофибры или дайте поверхности высохнуть естественным образом.

Унитазы

Для удаления пятен и минеральных отложений опустите в чашу унитаза половину или целую таблетку и оставьте на 15–30 минут (для деликатного фарфора не превышайте 30 минут). Затем очистите поверхность ершиком, уделяя внимание пятнам и зоне под ободком, после чего смойте водой.

Межплиточные швы

Потемнение и загрязнения швов – распространенная проблема, а их очистка требует немалых усилий. Нестандартное использование таблеток для посудомоечных машин в этом случае особенно актуально. "Поскольку швы легко накапливают плесень, грибок и мыльный налет, такой способ очистки является оптимальным", – отмечает Соколовски.

Порядок действий:

Измельчите таблетку в порошок.

Смешайте с небольшим количеством воды до получения густой пасты.

Нанесите пасту на швы и оставьте на 10–15 минут.

Очистите небольшой щеткой (например, старой зубной) и смойте водой.

Напольная плитка

Для очистки напольной плитки и швов Кинг рекомендует сначала пройтись по поверхности жесткой щеткой и удалить излишки воды скребком. "Важно подготовить чистую поверхность, чтобы таблетка подействовала максимально эффективно", – поясняет он.

Затем растворите таблетку в ведре с горячей водой, нанесите раствор на пол и оставьте минимум на 15 минут. После этого ещё раз обработайте поверхность щеткой или универсальной губкой, промойте водой и удалите влагу скребком.

Таким образом, помимо своего первоначального назначения, существует ряд областей, в которых можно использовать таблетки для посудомоечной машины: для уборки дома, санузла, очистки стен и различных приборов.

