Добраться до Хоута из центра ирландской столицы можно всего лишь за полчаса.

Столица Ирландии Дублин, несомненно, очень яркий город, который может многое предложить туристам. Впрочем, если выбраться за его пределы, можно также отыскать немало интересностей.

Например, предлагаем обратить внимание на уютный рыбацкий городок Хоут (Howth) всего в 30-ти минутах езды на поезде от центра Дублина.

В первую очередь, этот городок по населением 9 тысяч человек привлекает туристов своим маяком с красными дверями, к которому в отличие от многих других маяков Ирландии можно приблизиться вплотную. Если вдруг попасть туда в хорошую погоду, когда количество туристов резко ворастает, понадобится немало времени, чтобы дождаться своей очереди на фото.

Также рядом с маяком Хоута расположены популярный среди туристов причал для яхт и большая прогулочная набережная. Если повезет – в прибрежных водах можно увидеть морских котиков.

В целом, Хоут – это очень живописное место, где вам гарантировано огромное количество красивых фото на память.

Кроме того, Хоут славится множеством ресторанов на любой бюджет, где можно отведать вкусные блюда из рыбы и морепродуктов (ведь именно рыболовля всегда была и до сих пор остается главным промыслом для местного населения). Собственно, за этим сюда и приезжает большинство туристов.

Ехать в Хоут около получаса на поездом из центра Дублина, билет обойдется в 5 евро туда-обратно, а приобрести его можно в кассе железнодорожной станции.

Ранее УНИАН рассказывал, что стоит учесть, отправляясь в путешествие в Ирландию, и, главное, как сэкономить.

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