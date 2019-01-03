Лувр стал самым популярным музеем мира – 10 миллионов туристов

Чаще всего музей посещали французы (2,5 миллиона), американцы (почти 1,5 миллиона) и китайцы (почти 1 миллион).

Один из крупнейших музеев мира Лувр в Париже в прошлом году посетили 10,2 миллиона человек, что делает его самым популярным в мире музеем.

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Об этом сообщает Европейская правда.

"Директор Лувра Жан-Люк Мартинес сказал, что это признак того, что Париж оправился от падения туристического потока после террористических атак в 2015 году", - говорится в сообщении.

Иностранцы составили почти 75% посетителей Лувра в 2018 году. Спад в туризме сократил количество посетителей Парижа на 30%, но в 2017 году общее количество посещений Лувра уже восстановилась до 8,1 миллиона.

В 2018 году французы сформировали самую большую группу посетителей (2,5 миллиона), за ней следуют американцы (почти 1,5 миллиона) и китайцы (почти 1 миллион).

Недавние демонстрации "желтых жилетов" заставили Лувр закрыться только на один день, в субботу, 8 декабря.

Мартинес сказал, что улучшения стоимостью почти 60 миллионов евро позволят Лувра лучше справляться с толпами посетителей. Здесь есть новые кассы, новая камера хранения и новые удобства для групповых туров.

Этой осенью в Лувре пройдет выставка, посвященная гению Леонардо да Винчи.