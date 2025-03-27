Батискаф повез туристов смотреть на коралловые рифы.

В Красном море 27 марта затонул туристический батискаф "Синдбад" недалеко от египетской Хургады. Об этом сообщает The Guardian.

В результате кораблекрушения погибли как минимум шесть человек, еще девять получили ранения. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Причина аварии пока что не установлена. Согласно предварительной версии, судно столкнулось с рифом, из-за чего в корпусе образовалась трещина.

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Уточняется, что инцидент с участием батискафа, которым управляла компания Sindbad Submarines, произошел в водах напротив отеля-курорта Marriot в Хургаде после погружения. По данным российского посольства в Египте, все 45 пассажиров на борту, включая детей, были россиянами. Местные службы подтвердили, что спасти удалось 39 человек. Пострадавшие доставлены в больницу.

РосСМИ со ссылкой на Ассоциацию Туроператоров также сообщили, что после аварии погружения прогулочных батискафов у берегов Хургады были экстренно отменены.

На сайте компании Sinbad Submarines утверждается, что батискаф, предназначенный для коротких туристические прогулок, рассчитан на погружение на максимальную глубину 25 метров. Уточняется, что судно позволяет путешественникам "наблюдать за красотой подводного мира Красного моря, не намокая при этом".

Катастрофы в Красном море

Как писал УНИАН, в 2024 году в Красном море после атаки йеменских хуситов впервые затонул корабль. Атака на судно "Рубимар", которое перевозило удобрения, состоялась 18 февраля в Баб-эль-Мандебском проливе. Экипаж судна после атаки был эвакуирован в небольшую африканскую страну Джибути.

В ноябре того же года в Красном море затонуло туристическое судно Sea Story, на борту которого находились 44 человека, в том числе 13 членов экипажа. На борту были иностранцы. К поискам пропавших без вести привлекали корабль Военно-морских сил Египта "Эль-Фатех" и военную авиацию.

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