Аэропорт Праги начал использовать корректную транслитерацию Киева

Также теперь пишут правильно название Одессы.

В пражском аэропорту имени Вацлава Гавела начали правильно писать латинскую транслитерацию столице Украины - Kyiv.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

"После долгих раздумий и убеждений пражский аэропорт им. В. Гавела таки присоединился к когорте тех аэропортов, которые правильно называют на английском столицу Украины - #KyivNotKiev. Кстати, #Odesa теперь пишут правильно тоже. Спасибо! Осталось исправить только Borispol на Boryspil", - написал посол.

Как сообщал УНИАН, с октября 2018 года МИД начало онлайн-кампанию по хэштегу #CorrectUA, в рамках которой гражданам предлагается присоединиться к коррекции в иностранном написании правописания украинских городов.

Правильную транслитерацию Киева ввели уже более 50 международных аэропортов.