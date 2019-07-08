Аэропорт Багдада начал правильно писать транслитерацию Киева

На информационном табло авиарейсов украинская столица указывается как Kyiv.

Международный аэропорт Багдада (Ирак) начал правильно писать латинскую транслитерацию столицы Украины - Kyiv.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины в социальной сети Facebook.

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"В рамках кампании CorrectUA по распространению в мире корректного употребления географических названий Украины сообщаем, что после упорных обращений Посольства Украины в Республике Ирак к чиновникам разного уровня Международный аэропорт Багдада (Baghdad International Airport) присоединился к аэропортам других стран, которые корректно отражают название украинской столицы латиницей #KyivNotKiev", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с октября 2018 года МИД начало онлайн-кампанию с хэштегом #CorrectUA, в рамках которой гражданам предлагается присоединиться к коррекции в иностранном написании правописания украинских городов.