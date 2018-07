В Украину вернули более сотни «застрявших» в Тунисе туристов

Самолет с украинцами приземлился в аэропорту «Киев» вечером 7 июля.

В Украину успешно вернули сотню туристов туроператора «Оазис» и 59 туристов туроператора Join UP!, которые задержались в Тунисе из-за инцидента между Bravo Airlines и «Оазисом».

Читайте такжеВ Минэкономики опубликовали памятку для украинских туристов

Об этом сообщается в пресс-релизе компании Join UP!. Отмечается, что туорператор вместе со SkyUP Airlines запустили чартерные перевозки в Тунис и вывезли туристов. Первый рейс Киев-Монастир отправил на отдых 184 туриста утром 7 июля.

«Обратным рейсом Монастир-Киев, который приземлился в аэропорту «Киев» 7 июля в 17:15, SkyUP Airlines и Join UP! перевезли в Украину 100 туристов туроператора «Оазис» и 59 туристов Join UP!, которые задержались в Тунисе из-за инцидента между Bravo Airlines и туроператором «Оазис». Туристы Join UP! должны были вернуться с отдыха 4-5 июля, но после отмены рейса компании Bravo Airlines туроператор Join UP! решил забрать их в Украину уже собственным чартерным рейсом компании SkyUP Airlines, запуск которого был запланирован на 07 июля 2018 года», - говорится в сообщении.

Утверждается, что на это время компания Join UP! за свой счет продлила туры своим туристам.

В дальнейшем рейсы чартерной программы Join UP! в Тунис будут происходить дважды в неделю: каждую среду и субботу.

Как сообщал УНИАН, информация о массовой задержке авиарейсов с вылетом туристов на отдых и их возвращением обратно на родину начала появляться с 27 июня. Сначала около 300 украинских туристов не могли вылететь в Харьков из аэропорта имени Хабиба Бургибы, который расположен в городе Монастир (Тунис). Аналогичная ситуация возникла с возвращением туристов из Николаева, которые не смогли вовремя вылететь из Грузии. Проблемы возникли также у украинцев, отдыхавших в Албании и на испанской Мальорке.