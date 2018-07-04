Могут ли туристы вернуть деньги за свои нервы и испорченный отдых

Первые в этом году массовые мытарства украинцев в зарубежных аэропортах начались еще в апреле, когда две сотни украинских туристов более суток ждали своего вылета в Украину из египетского Шарм-эль-Шейха. Тогда причиной задержек рейсов, по версии украинского МИДа, стало то, что самолет авиакомпании Yanаir не смог вылететь по техническим причинам. А из-за отсутствия одного самолета, пришлось переносить и последующие рейсы. Как результат, спустя три дня в аэропорту ожидали возвращения домой уже 750 украинцев.

Тогда кое-как ситуация все же разрулилась. Но пару дней назад эта же компания отличилась еще раз, когда не смогла забрать из испанской Пальма-де-Майорки 160 украинских туристов, тур которым организовывала компания JoinUP!. После этого инцидента, а также учитывая участившиеся неисправности самолетов авиакомпании, туроператор решил сократить полеты в Испанию. Согласно сообщению, компания предложит туристам, забронировавшим отдых в Испании, аннулировать заявки с полным возвратом стоимости или перебронировать тур на другое направление. Туроператор также обещает предоставить проживание и питание туристам, ожидающим вылета на курортах Испании.

Но если бы такие неприятности происходили только с одним туроператором или только одной авиакомпанией. Ведь это далеко не так. На прошлой неделе в аэропорту Милана около сотни украинцев более суток ожидали своей посадки на рейс до Львова. Один из пассажиров рейса из Милана, Роман Машталер в своем Фейсбуке сообщал, что им пришлось просидеть в транзитном терминале аэропорта без еды и воды, а до консульства даже нельзя было дозвониться. Как уточнили тогда во львовском аэропорту, авиакомпания Ernest Airlines, которая только недавно начала выполнять рейсы из Украины, отменила этот вылет по техническим причинам. Более того, авиаперевозчик сначала перенес, а позже и вовсе отменил рейс еще и в итальянский Неаполь, который должен был выполнять тот же самолет.

Или еще один пример: из-за задержки рейсов авиакомпании BravoAirways в грузинском городе Батуми «застряла» группа украинских туристов из Николаева. «Мы сутки сидим в аэропорту в Грузии… Проплатили отдых, вылететь не можем! Расселение оплачиваем сами. Аэропорт маленький - 20 стульев, сидим на полу, дети спят на чемоданах. Воду и еду привезли неравнодушные», - написала в Фейсбуке туристка Ксения Дубенчук, которая оказалась пассажиром задержанного рейса.

А немногим позже эта же авиакомпания не смогла забрать 200 человек и из аэропорта Тирана в Албании. Киевлянка Мария Рудь, которая оказалась в их числе, пробыла в аэропорту более суток: «Авиакомпания BravoAirways, которая предоставляет услуги перевозки, в силу непонятных причин не смогла предоставить самолет для обратного перелета. В течение ночи нам называли сразу несколько разных причин – то неполадки с документами на топливо для самолета, что якобы он прилетел в аэропорт, постоял тут и улетел пустым, то потом якобы была поломка судна и его чинили всю ночь, а потом тестировали, и даже что это была забастовка пилотов из-за низкой зарплаты. Некоторые туристы требовали официальные письма для работодателей для того, чтобы как-то обосновать свое отсутствие на работе, но ничего не получили. Авиакомпания перекидывает ответственность на туроператора, туроператор - на авиакомпанию».

По ее словам, на табло рейс переносился несколько раз, затем и вовсе исчез. Попытки дозвониться в консульство Украины в городе Тирана сначала были безуспешными. Когда же удалось поговорить с консулом, он обещал в течение получаса приезд представителя компании принимающей стороны. Вместе с тем, это не решило проблемы – внятных ответов, когда же можно будет улететь домой, никто людям не давал. Не реагировали на присутствие сотен людей в транзитной зоне аэропорта ни местная администрация, ни полиция…

Улететь в Украину людям удалось только на вторые сутки. И, по словам Марии Рудь, теперь пассажиры этого рейса хотят подавать коллективный иск в суд.

Та же участь постигла еще три сотни украинских туристов, которые недавно не смогли вылететь домой из города Монастир в Тунисе. В этот раз под раздачу попали пассажиры многострадальной BravoAirways и туроператора Oasis Travel. Как утверждает авиаперевозчик, Oasis Travel не выполнил свои финансовые обязательства перед Bravo Airways за девять рейсов и задолжала около 1 миллиона долларов. Вместе с тем, туроператор Oasis Travel выдвинул встречные обвинения в задержке рейсов перевозчику Bravo Airways. «Авиакомпания Bravo Airways имеет задолженность перед аэропортами Туниса, и не имеет средств для оплаты посадки, обслуживания и взлета рейсов в аэропортах Тунисской республики, и, вероятно, поэтому отказалась их выполнять 27 июня», - сообщалось в заявлении компании.

В то же время в Консульстве Украины в Тунисе сообщили, что рейс задерживается из-за отсутствия топлива для заправки самолета. Но, как бы там ни было, туристам пришлось несколько суток пребывать в неведении, когда же ждать возвращения домой…

Каждый сам за себя

К сожалению, рассчитывать на помощь консулов в таких ситуациях, увы, особо не приходится. «За украинца на отдыхе несет ответственность туроператор, - рассказал УНИАН дипломат, руководитель Фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко. - Консул содержится за деньги из госбюджета и его пребывание за пределами консульства также оплачивается налогоплательщиками. Консул может, разве что, выступить в качестве посредника между туристами и туроператорами и то, если на это согласны обе стороны. Туроператор не обязан отчитываться перед консулом и у дипломатов нет механизма, чтобы отслеживать происходящее с туристами».

«Да, конечно, есть и ленивые консулы, но в разгар сезона задержки рейсов – частое явление, и не только среди наших туристов», - добавил он.

Более того, по словам Яременко, государство не выделяет консульствам средств, которые можно было бы потратить на приобретение билетов для возврата туристов в Украину в случае форс-мажоров. «Консул с разрешения посла может потратить на человека один раз в год около 20-40 долларов и то, если есть понимание, что человек действительно попал в беду – у него украли деньги вместе с документами и т.д., но когда он просто хочет с комфортом вернуться домой, то тут все претензии нужно направлять к перевозчику или туроператору», - отмечает он.

Зато отмену или задержку рейсов предусматривают в своих туристических пакетах некоторые страховые компании. Правда, суммы выплат по ним составляют от 50 до 100 евро. «Например, для семьи из трех человек страховка на каждого члена семьи может составлять около 430 гривен и, в случае задержки или отмены рейсов, они получают по 100 евро компенсации», - рассказала УНИАН руководитель PR-службы страховой компании VUSO Татьяна Горенко.

«Сами туристические компании, как правило, предоставляют минимальные страховые пакеты, так как они самые дешевые. Но они, в основном, покрывают только медицинские расходы, например, вызов скорой помощи, а не проблемы с авиакомпаниями и перевозчиками», - добавляет она.

Пока рак не свиснет, государство не вмешается

Частые жалобы на отмену рейсов заставили вмешаться в ситуацию Мининфраструктуры - министр Владимир Омелян 3 июля провел специальное совещание с представителями авиакомпаний и туроператоров. «Кризис преодолен, вопрос решен, но решен он только на этом этапе», - заявил министр, комментируя возвращение всех, застрявших в других странах, украинцев на родину.

По его словам, туроператора Oasis необходимо лишить лицензии из-за задержки вылетов рейсов украинских туристов. Однако подобное решение не находится в его компетенции, поскольку за туризм отвечает Министерство экономического развития и торговли Украины.

В свою очередь в МЭРТ отметили, что проблема, которая остро встала в этом летнем сезоне, напрямую связана с увеличением количества желающих отдохнуть, что в разы превысило объем пассажиромест. По словам заместитеяля министра экономического развития Михаила Титарчука, последние дни выдались особенно напряженными, поскольку более тысячи украинцев стали заложниками коммерческого конфликта между авиакомпанией Bravo Airways и туроператором Oasis Travel.

По его мнению, в погоне за сверхприбылью туроператоры заведомо берут на себя обязательства, объемы которых реально крупнее способности бюджетных авиаперевозчиков. «При этом, ни туроператор, ни авиаперевозчик, кивая друг на друга, не желают нести дополнительных финансовых расходов за возвращение туриста в Украину. Постоянные задержки рейсов влекут за собой рост расходов туроператора на проживание, питание туристов, а также на выплаты компенсаций в зависимости от времени задержки вылета», - рассказал представитель министерства.

«Неудовлетворительное техническое состояние самолетов добавляет негатива, приводит к постоянному выходу из строя бортов и в соответствии и срыва рейсов в обоих направлениях», - добавил он.

С таким мнением согласен и президент Украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич. По его словам, причина коллапса в том, что за последние два года поток туристов из Украины за рубеж значительно вырос, а флот чартерных перевозок гораздо меньше требуемого.

«У нас достаточно старый и немногочисленный флот, который используется для перевозок. Воздушные суда делают по нескольку рейсов в день, и они требуют технического обслуживания. Когда один самолет не может вылететь, то летит вся цепочка рейсов, который он должен был выполнить. Бортов попросту не хватает. Бортам по 26-27 лет и их нельзя так нагружать», - говорит он.

Однако, по его словам, только лишением лицензий недобросовестных туроператоров проблемы не решить.

«У нас до сих действует закон о туризме от 1995 года, по которому если туроператор прекращает свою работу, то турист остается без защиты. Их не смогут забрать. А туристам, которые не вылетели, их денег не компенсируют, хотя в нормальных странах такой ситуации нет. В ситуации с Тунисом, авиакомпании, насколько мне известно, проплачивали и вывозной рейс, но эти средства могли использовать не по назначению, например, на покрытие долгов «Оазиса» и туристы оказались в заложниках», - говорит он.

Конечно, теперь в министерствах обещают ужесточить проверку техсостояния самолетов, ревизию самолетов, которые используются для нерегулярных перевозок, и даже составить некий рейтинг добросовестных авиакомпаний.

А пока все это только в планах – в Министерстве иностранных дел Украины рекомендовали украинцам, пострадавшим из-за массовой задержки авиарейсов, подавать коллективные судебные иски к туроператорам. «Пока наши граждане не начнут подавать коллективные иски, до тех пор либеральный рынок не заработает», - заявил госсекретарь МИДа Андрей Заяц.

Однако, по его словам, «если туроператор считает, что вина лежит на другом участнике рынка, у него всегда есть возможность подать регрессный иск».

Суд – дело долгое

Юристы же говорят, что для того, чтобы получить хоть какую-то компенсацию за испорченный отдых, придется изрядно повозиться. «Для того, чтобы получить компенсацию, нужно будет сначала доказать то, что вы действительно понесли убытки. Например, если рейс задержали, то компенсацию будет получить крайне сложно. Возместить можно разве что деньги за дополнительную бронь отеля или на трансфер от аэропорта до гостиницы и обратно», - рассказала УНИАН юрист компании Bitlex Мария Степанюк.

Также, по ее словам, можно рассчитывать на компенсацию за день отдыха, если вы прилетели позже (но только в случае, если на это согласен и отель, и туроператор). Сумма компенсации зависит от стоимости суток за пребывание в отеле. Однако, зачастую, можно получить компенсацию лишь в 50 долларов - на предметы первой необходимости.

«А вот в ситуации, если рейс был отменен или пассажирам было отказано в перевозке, например, если их сняли с рейса, которым они должны были лететь, и вместо них посадили на рейс тех, кто должен был лететь раньше, можно получить компенсацию, в зависимости от расстояния полета от 250 до 600 евро на человека. Для этого нужно отправить претензию к перевозчику или туроператору, зависимо от того, чья это вина. Доказать кто виноват можно с помощью адвокатского запроса, на который, по закону, должны отвечать в течение пяти дней, или же направить такой запрос в Украэрорух, где фиксируется информация о том, почему рейс не вылетел из аэропорта. И уже тогда можно направлять виновнику претензию. Ее лучше отправлять заказным письмом, так как в будущем это будет доказательством для суда, если вам ничего не компенсируют. Обычно туроператоры стараются разрешить все споры в досудебном порядке. Но надеяться на возмещение морального ущерба здесь не стоит», - объясняет она.

В свою очередь, президент Украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич отмечает, что на практике возврат денег никто не гарантирует и это очень длительный процесс. «Уже есть несколько выигранных судов против туроператора Идриска-Тур (в прошлом году эта компания неожиданно отменила рейсы в Испанию из-за неуплаты долга авиаперевозчику, - УНИАН), но поскольку она объявила себя банкротом, денег людям они так и не выплатили», - говорит он.

Другими словами, отправляясь на отдых и приобретая пакетный тур (это действительно дешевле, чем планировать отдых самостоятельно), стоит все-таки не полагаться на везение и изучить не только историю работы туроператора и его партнеров – авиаперевозчиков, а и заранее подготовиться к возможным проблемам. К сожалению, в нашей стране до сих пор «спасение утопающих – дело рук самих утопающих».

Анастасия Заремба