Натюрморты Малых голландцев и морские миражи: что интересного в Норвегии - история украинской туристки

В обязательный перечень тех, кто плывет на корабле по Норвежскому морю, входят хвост огромного кита, стая веселых дельфинов, северное сияние, а если повезет, то удивительное и редкое зрелище — морской мираж.

Знакомство со Скандинавией началось со Швеции летом 2013 года. С тех пор я мечтала побывать в Норвегии: все мои шведские знакомые отзывались о ней с восторгом, за которым звучала нескрываемая зависть. А пять лет спустя я получила письмо от своего друга из Лондона с приглашением в весеннее путешествие вокруг Норвегии на корабле. Художница и перформер Мария Куликовская рассказала НВ о достропримечательностях Норвегии.

Перелет в Скандинавию был долгим и неудобным, и единственное, что я знала о пункте прибытия, городе Берген, это то, что там есть музей с коллекцией любимого мною Эдварда Мунка.

Берген удивил и обрадовал с первых минут: в аэропорту не было ни люкс-магазинов, ни рекламы дорогих автомобилей — лишь чистота пространства и строгость архитектуры. И полное отсутствие персонала, так как все компьютеризировано, автоматизировано, нужно лишь иметь при себе банковскую карточку.

В хостеле, где мне предстояло провести одну ночь, опять же не было персонала: здесь тоже были только датчики, карточки, коды и сканеры. Зато ранним утром в кафе, куда я зашла по дороге в порт, персонала было предостаточно, причем это были шведские девушки. Тут же вспомнились рассказы знакомых шведов о том, что вся Швеция ездит на заработки в Норвегию, где зарплаты заметно выше.

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После регистрации у нас осталось время для прогулки по Бергену. Город впечатлил смешением средневековой архитектуры и современных минималистичных зданий. Но главный восторг вызвал местный рыбный рынок.

Свежевыловленные тунец, лосось, крабы, креветки — вся эта морская роскошь красуется, словно ожившие натюрморты Малых голландцев. Бесконечные прилавки меня заворожили, и я не заметила, как пролетело несколько часов — и Художественный музей, в который я так мечтала попасть, успел закрыться. Наконец мы взошли на борт нашего судна. Оказалось, это не круизный корабль, а небольшой кораблик-трудяжка, вот уже 60 лет развозящий и туристов, и грузы, и почту, а также местных жителей по городам и деревням, расположенным в изгибах величественных фьордов.

Первые пару суток я почти не спала: капитан едва ли не каждый час объявлял, что за бортом происходят невероятные чудеса. То показался хвост огромного кита, то стая дельфинов мелькнула среди волн, то северное сияние рассекло ночное небо. А через несколько дней, уже за полярным кругом, после того как три дня подряд светило яр- кое едкое солнце, я увидела нечто еще более удивительное. На горизонте показался маленький голубой кораблик, а за ним будто кто-то нарисовал широкой ки- стью еще один горизонт.

Между двумя горизонтами пролегла зер- кальная полоса, в которой от- ражались горы и ледники, а слева вдруг появилась гигантская субмарина. Я не выдержала и заглянула с вопросом в капитанскую рубку. Оказалось, это редкое оптическое явление, которое наш капитан за свою долгую жизнь видел всего пару раз: миражи случаются, когда солнце заливает лучами все вокруг, и океан отражается в складках ледяных глыб.

Маленькие портовые городки, в которых мы делали недолгие остановки, пугали своей пустотой: в одном из них я бродила по улицам около двух часов, но так и не встретила ни души. Зато в городе Вардо нас ожидало настоящее чудо: архитектурная инсталляция Петера Цумтора и Луизы Буржуа, подлинный шедевр где-то на богом забытом севере Европы. Это был мемориал в память о жертвах охоты на ведьм, которая здесь началась в XVII веке: стеклянный павильон с вечным огнем в память о несчастных, сожженных заживо из-за невежества других, и павильон-архив с имена- ми “ведьм” и “ведьмаков”. Путешествие было незабываемым, но всему рано или

поздно приходит конец.