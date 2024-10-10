Опытные путешественники знают, что золотое правило бюджетного отдыха летом – покупка билетов как можно заранее. Однако насколько заранее это стоит делать?
Как пишет The Sun со ссылкой на заявления туроператора Ski Vertigo и одной из бортпроводниц, обычно после пикового сезона путешествий в декабре авиакомпании стремятся сохранить доход в более спокойные месяцы, что означает более дешевые перелеты.
Исходя из этого январь является лучшим временем, чтобы выгодно забронировать авиабилеты на следующий отпуск, причем речь идет не только о путешествиях в этот месяц, но и именно о планировании поездок на лето.
Дело в том, что после насыщенных рождественских праздников, как правило, в январе люди путешествуют меньше. С одной стороны, в январе многие люди избегают сильных трат, восстанавливаясь после финансовых потерь от праздников, с другой стороны, многие в принципе избегают путешествий в холодные зимние месяцы.
Такое падение спроса побуждает авиакомпании и туристические агентства снижать цены и предлагать скидки, чтобы заполнить пустые места и номера в отелях, одновременно стимулировав бронирование на лето (по сути, услуга предоставляется летом, но деньги за нее поступают в январе), что делает первые дни года прекрасным временем для экономных путешественников.
Как сообщал УНИАН, ранее эксперты предупредили туристав, что лучше воздержаться от полетов в определенные дни декабря, поскольку цены на билеты тогда взлетят до небес.
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