Если гость не уверен, что можно брать с собой, а что нет, эксперт советует лишний раз уточнить это у персонала отеля.

Споры по поводу того, можно ли выносить из номеров отелей определенные предметы, стары как мир. Если одни гости считают, что имеют полное право забирать с собой халаты и тапочки, поскольку они за них заплатили, другие считают жлобством вынос миниатюрных наборов для душа или еды. На деле же это скорее является не столько вопросом морали, сколько юридической ответственности.

Основатель сервиса по поиску отелей H18YC Марк Джонсон объяснил, что постояльцам разрешено забирать с собой из гостиничного номера, а что следует оставить на месте, чтобы избежать неловких ситуаций или даже уголовной ответственности, пишет Mirror.

По словам эксперта, гости имеют полное право забрать домой шампунь, кондиционер, мыло и лосьон для тела, если это одноразовые туалетные принадлежности в небольших упаковках.

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"Затраты на них будут учтены в общей стоимости вашего номера. Однако если вы увидите, что в вашем гостиничном номере есть бутылки большего размера, особенно если они прикреплены к стене, у вас могут возникнуть проблемы, если вы решите забрать их", – пояснил он.

Канцелярские принадлежности, такие как бумага, ручки, конверты и открытки гости также могут использовать и забирать бесплатно. Обычно они имеют логотип отеля, поэтому обеспечивают бесплатную рекламу. Однако не стоит забирать домой блокноты в кожаном переплете.

При этом гостям разрешается забирать любые продукты питания и напитки в небольших упаковках, которые были предоставлены в номере. Типичные примеры включают печенье, одноразовые пакетики чая, кофе и сахара. Однако за любые напитки и закуски из мини-холодильников, вероятно, придется заплатить.

"Если что-то бесплатное, оно ваше. Это может быть плитка шоколада или отдельные шоколадные конфеты, положенные на ваши подушки, или что-то полезное, например, бутылка с водой. Если вы заранее сообщили отелю, что празднуете медовый месяц или годовщину свадьбы, вы можете получить бесплатную бутылку шампанского", – добавил эксперт.

Если в комнате есть небольшой набор для шитья или пакеты из химчистки, их можно оставить себе бесплатно. То же самое относится и к тапочкам, поскольку они предназначены только для одноразового использования. А вот посуду, постельное белье, одеяла, подушки, халаты и полотенца забирать не стоит.

"Никогда не возвращайтесь домой с пепельницей из отеля, стеклянными бутылками или чашками. Держите картины на стенах, а Библию на прикроватной тумбочке", – предупредил Джонсон.

Если же гость не уверен, что можно брать с собой, а что нет, эксперт советует лишний раз уточнить это у персонала отеля.

"Лучше для вас и для отеля, если вы знаете, что взять, а что оставить; тогда вы сможете в полной мере насладиться пребыванием, и вас впоследствии не обвинят в краже. Прежде чем положить в чемодан что-то, в чем вы не уверены, помните вы всегда можете спросить у персонала отеля, можно ли это взять", – подытожил он.

Как сообщал УНИАН, ранее гид по отелям Wellness Heaven исследовал кражи, которые совершали туристы в европейских отелях. На первом месте в списке оказались полотенца и банные халаты.

Впрочем, были в списке и более необычные предметы. Например, в одном из итальянских отелей неизвестные вынесли рояль, находившийся в холле, а в Берлине туристы вынесли из гостиницы унитаз и раковину. Тем временем, в одном французском отеле был пойман гость, который пытался украсть чучело кабана.

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