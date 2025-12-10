По словам аналитиков, билеты лучше приобрести не на год вперед и не в последние дни.

Многолетний совет путешественникам следить за акциями на билеты во вторник оказался мифом. Как пишет Express, новые данные показывают: самые выгодные тарифы теперь чаще появляются в конце недели, но не тогда, когда привыкло думать большинство людей.

Какой день лучший день для покупки билетов

Согласно новому отчету Air Hacks от Expedia, анализ которого охватил глобальные данные о бронировании, лучший день для покупки билетов - воскресенье. Такие бронирования позволяли сэкономить в среднем 6% на внутренних рейсах и до 17% - на международных по сравнению с понедельником или пятницей.

"Хотя экономия на одном билете может показаться небольшой, для семей или групп разница становится существенной", - отмечают эксперты.

Видео дня

Говорится, что сейчас авиакомпании меняют цены по несколько раз в день и почти не проводят массовых распродаж в конкретные даты. Если рейс быстро раскупают - цена растет, независимо от того, воскресенье это или вторник. Если спрос слабый - цена может упасть в любой момент.

Эксперты Ski Vertigo и аналитики Skyscanner сходятся: ключевую роль играет не день недели, а правильное "окно" бронирования. Для большинства направлений оптимально покупать билеты за 1-3 месяца до вылета, для дальних международных поездок - за 2-6 месяцев.

По словам специалистов, бронирование за год вперед часто не дает лучших цен, а последние дни перед вылетом - самые дорогие, особенно на популярных маршрутах. В пиковые сезоны - Рождество, Новый год, зимние каникулы - эксперты рекомендуют бронировать как можно раньше: тогда места в отелях и на рейсах быстро заканчиваются, а цены растут.

День вылета важнее дня бронирования. Данные Expedia показывают, что самые выгодные внутренние перелеты - в субботу, для международных маршрутов лучшим днем является четверг.

Это объясняется просто: когда спрос самый высокий - в пятницу вечером или в воскресенье перед рабочей неделей - цены автоматически растут. Когда спрос падает, снижается и тариф.

Гибкость - главный инструмент экономии

Если изменить дату путешествия хотя бы на день-два, можно существенно сэкономить. Google Flights и Skyscanner позволяют просматривать календарь цен и устанавливать оповещения о снижении тарифов.

Специалисты отмечают: не существует "волшебного дня", который гарантирует самую низкую цену. Самая эффективная стратегия остается простой:

избегать пиковых периодов для бронирования; покупать билеты в рациональные сроки до путешествия;

выбирать менее популярные дни для вылета;

пользоваться ценовыми оповещениями.

По словам экспертов, тогда путешествия становятся не игрой на удачу, а предсказуемым процессом - и позволяют отправиться в отпуск без переплат.

При въезде в США теперь будут проверять соцсети

Напомним, США хотят ввести новое требование для иностранцев, которые въезжают в страну без визы - от путешественников будут требовать предоставлять историю своих аккаунтов в соцсетях за последние пять лет. Это касается граждан около 40 государств, в том числе Австралии, Германии, Японии и Великобритании, которые сейчас пользуются программой безвизовых поездок.

Служба таможенного и пограничного контроля добавит соцсети в перечень обязательных данных, которые подаются при оформлении электронного разрешения ESTA. Сейчас документ выставлен на 60-дневное общественное обсуждение.

Вас также могут заинтересовать новости: