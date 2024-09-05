Бавария – это регион, который может предложить туристам гораздо больше, чем пиво, но также имеет целый ряд особенностей, чуждых даже для немцев из других регионов.

Уже через две недели в немецком городе Мюнхен стартует самый большой пивной фестиваль в мире – Октоберфест (Oktoberfest), который проводится в столице Баварии с 1810 года. Ежегодно событие привлекает около 6 млн посетителей со всей Германии и других стран.

Опытная путешественница Микайла Убер, родом из США, но с 2019 года проживающая в Мюнхене, в своем блоге для крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet назвала 11 вещей, которые нужно знать перед поездкой в ​​Баварию – регион, который может предложить туристам гораздо больше, чем пиво, но также имеет целый ряд особенностей, чуждых даже для немцев из других регионов.

1. Доступная природа, которую нужно уважать

Видео дня

Природа Баварии, расположенной у подножия Альп, захватывает дух. Баварцы знают о прекрасных пейзажах, окружающих их, и уделяют особое внимание тому, чтобы проводить время на природе и оберегать ее. Поскольку горы находятся у них под рукой, многие люди планируют свои выходные и отпуск, занимаясь активным отдыхом, например, пешими прогулками, катанием на лыжах или велосипеде. Летом особенно популярны озера.

Если туристы хотят насладиться баварскими природными пейзажами, это очень легко сделать. Почти на любой железнодорожной станции можно найти желтые знаки с перечнем пешеходных маршрутов с указанием уровня сложности и предполагаемого времени в пути. Но нужно помнить, что баварцы заботятся о своей природе, а потому мусорить на пешеходных маршрутах (или в других местах) крайне нежелательно, предупреждает путешественница.

2. Бавария – традиционный регион, но также и лидер в области современных технологий

Баварцы могут наслаждаться традиционными ценностями в своей повседневной жизни, но это не мешает земле быть лидером в промышленности и инновациях. Несмотря на более медленный темп жизни, особенно в небольших деревнях, технический прогресс там ощутим, и нередко можно увидеть яркие спортивные автомобили, припаркованные на отдаленных проселочных дорогах.

Будучи самой богатой землей Германии, Бавария является домом для процветающей экономики со многими всемирно известными компаниями. Например, BMW, Adidas, Siemens и Audi имеют свои штаб-квартиры именно здесь.

3. Магазины закрыты по воскресеньям, и многие принимают только наличные

В целом, консервативные, религиозные ценности поддерживаются в Баварии больше, чем в других частях Германии. Земля ценит свои традиции, что отражается в более медленном темпе жизни. Гости могут столкнуться с этим особенно в воскресенье, заметив, что многие местные магазины и предприятия закрыты. А в будние дни продуктовые магазины также нередко закрываются после 8 вечера. Кроме того, многие небольшие магазины и рестораны по-прежнему принимают только наличные, говорит Микайла.

4. Непринужденная культура питания

В большинстве баварских ресторанов гостям не придется беспокоиться о бронировании столика. Хотя, возможно, придется подождать столик в оживленные летние месяцы, большую часть времени можно просто прийти, занять место и расслабиться. Находясь в оживленном ресторане или пивном саду, принято садиться рядом с другими посетителями, если есть свободные места за длинными столами.

При этом стоит иметь в виду, что вода и хлеб, как правило, не бесплатны в ресторанах. Баварцы обычно не пьют воду в ресторанах, а когда пьют, то это газированная вода из бутылки. Если не хочется платить за воду, можно попробовать попросить "Leitungswasser", и вам, возможно, неохотно подадут водопроводную воду, отмечает жительница Мюнхена.

5. Каждый из многочисленных регионов Баварии имеет свою собственную идентичность

Бавария в ее нынешнем виде относительно молода – она появилась только в 1919 году, а до этого момента различные регионы были довольно независимы со своей собственной культурой, традициями и кухней.

Например, Франкония, расположенная в северной части земли, имеет историю, отличную от остальной Баварии, которая насчитывает более 1000 лет. Сегодня многие франконцы идентифицируют себя как отдельные от Баварии (и многие баварцы идентифицируют себя как отдельные от остальной Германии). В этом регионе находятся такие средневековые города, как Нюрнберг, Бамберг и Вюрцберг, где существует богатая культура виноделия, восходящая к временам Римской империи. Там вы, скорее всего, увидите местных жителей, потягивающих белое вино Silvaner, чем опрокидывающих кружку пива.

В Швабском регионе на западе, который включает Фюссен, где находится знаменитый замок Нойшванштайн, также есть особая культурная идентичность. Этот регион гордится богатыми кулинарными традициями, в том числе такими блюдами, как Spätzle (яичная лапша) и Maultaschen (большие пельмени с мясной начинкой).

Доказательства регионального разнообразия Баварии можно обнаружить просто послушав разные диалекты. Основные диалекты, на которых говорят на юге, – франкенкишский, швебский и обербайеришский. Некоторые немцы даже с трудом понимают баварские диалекты.

6. Быть вегетарианцем в Баварии непросто

Баварская кухня сытная и вкусная, но в ней может быть много мяса и мало вегетарианских блюд. (Швайншаксе, огромный кусок жареной свинины, является основным блюдом в большинстве меню). Хотя растительная пища популярна в таких городах, как Мюнхен, она не очень прижилась в небольших деревнях. Иногда бывает сложно быть уверенным, что вы заказываете блюдо без мяса, сетует Микайла.

Если вы вегетарианец или имеете другие диетические ограничения, вам может быть сложно найти подходящие блюда в меню. Если сомневаетесь, закажите Käsespätzle – сырную пасту с луком. Если вы хотите блюдо с овощами, лучшим выбором будет вегетарианское рагу, картофельный салат или грибы с клецками.

7. Чаевые приняты, но суммы различаются

Что касается чаевых, в Баварии нет строгих правил. Хотя чаевые приняты, официанты зарабатывают на жизнь и не зависят от чаевых. Обычно можно округлить сумму до ближайшей отметки в 5 или 10 евро, или, если это небольшая сумма, выбрать 10% чаевых. Если вы платите картой, персонал обычно спросит вас, сколько чаевых вы хотели бы оставить, а затем введет общую сумму в картоприемник прямо за столом. Также можно разделить счет за столом, если вы часть большой группы людей.

8. Примите местную пивную культуру

Да, в стереотипах есть доля правды, и пиво считается основным продуктом питания в Баварии. Действительно, пить пиво на завтрак с сосисками или на обед на работе – обычное дело. Чтобы вписаться в местное сообщество в пивном саду, помните, что вам нужно будет чокнуться бокалами, прежде чем отхлебнуть пива, и лучше всего кричать с энтузиазмом. Тост "На здоровье!" на немецком языке – "Prost" (или "Zum Wohl", если вы пьете вино), и вы часто будете слышать эти выражения в пивных.

Кроме того, немцы настаивают на том, чтобы во время тоста необходимо смотреть друг другу в глаза. Хотя точное происхождение этого обычая неизвестно, говорят, что отсутствие зрительного контакта приведет к семи годам плохого секса. Верите вы в суеверие или нет, лучше всего поступить как местные жители в этом вопросе. Еще один совет от жительницы Мюнхена, который следует знать, заключается в том, что в большинстве пивных садов Баварии разрешено приносить свою еду (но не свои напитки).

Хотя употребление спиртного в общественных местах в Баварии является законным и социально приемлемым, там действует политика нулевой терпимости к наркотикам, включая марихуану.

9. Октоберфест – не единственный пивной фестиваль Баварии

Оживленные пивные сады с переполненными бокалами и огромными крендельками – часто первое, что приходит на ум, когда думаешь о Баварии. В конце концов, в этом регионе каждый год проходит Октоберфест – крупнейший пивной фестиваль в мире.

Однако Октоберфест – не единственный пивной фестиваль в Баварии. На самом деле, вы можете ощутить более аутентичную Баварию, посетив один из региональных фестивалей, которые проводятся с весны по осень. В то время как Октоберфест привлекает больше международных туристов с сопутствующими высокими ценами, эти небольшие народные фестивали – это то место, куда ходят местные жители.

Если вы действительно хотите сделать шаг назад во времени, посетите Бергкирхвайх в Эрлангене, который проводится с конца мая по начало июня. Там можно потягивать местное пиво под возвышающимися каштанами, наслаждаясь традиционной народной музыкой, ярмарочными аттракционами и атмосферой, пропитанной традициями. И независимо от возраста, практически все местные будут в традиционных костюмах Tract. Такие города, как Розенхайм, Штраубинг и Фюрт, также проводят ежегодные фестивали, которые стоит посетить, отмечает Микайла.

10. Регион можно исследовать на поезде

Общественный транспорт в Баварии довольно надежен и является отличным способом передвижения. Хотя местные жители любят жаловаться на Deutsche Bahn, в целом можно доверять расписаниям. Те, кто собираются путешествовать по Баварии в течение дня, могут приобрести Bayern Ticket – дневной билет, который позволяет путешествовать в любую точку региона с неограниченным количеством поездок в течение 24 часов.

11. Бавария – самая безопасная земля в Германии

Благодаря низкому уровню преступности Бавария считается невероятно безопасным местом. Там можно спокойно гулять в одиночестве ночью без каких-либо проблем, и даже если вы случайно забудете свой кошелек или другие ценные вещи в ресторане, вы сможете легко их вернуть. Хотя всегда полезно быть начеку во время путешествия, Бавария – это то место, где вы можете немного расслабиться в плане безопасности.

Бавария также очень чистая. Возможно, это из-за большого количества мусорных баков, но в этом регионе на удивление нет грязи и копоти. Вода пригодна для питья везде, если только вы не увидите знак "Kein Trinkwasser", предупреждает автор материала.

Как ранее сообщал УНИАН, ранее эксперт рассказала о главных ошибках туристов во время отдыха в Греции.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.