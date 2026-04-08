Фотограф National Geographic рассказал, как сделать лучшие фото в отпуске на телефон

На самом деле фотографирование на телефон дает туристам несколько преимуществ.

В современно мире фотографии – это неотъемлемая часть путешествий, ведь туристы стремятся запечатлить на долгую память или для соцсетей лучшие моменты.

Впрочем, даже самые красивые места в неумелых руках не всегда получаются удачно на фото, особенно если они сделаны на камеру смартфона, а не на профессиональный фотоаппарат.

Американская тревел-журналистка Business Insider Джои Хадден поговорила с фотографом National Geographic Кили Юяном, чтобы узнать у него несколько полезных советов, как сделать удачные фото на телефон.

Отмеченный многими престижными наградами Юян специализируется на документировании историй о том, как разные культуры относятся к окружающей среде, от Амазонии до арктических морей.

По его словам, в наши дни люди "тонут в фотографиях", но есть способы сделать эти снимки особенными – "даже если вы просто снимаете на телефон".

4 совета, как делать лучшие фотографии на телефон

1. Не спешите и снимайте много кадров

"Настоящий секрет профессиональных фотографов в том, что мы много снимаем, а затем отбираем только одну-две фотографии. Вы должны делать то же самое со своим телефоном", – сказал Юян.

По словам фотографа, длительное пребывание в одном месте позволяет найти оптимальное освещение и интересные фоны, а также по-настоящему погрузиться в окружающую среду.

Юян вспоминает, что ради удачных снимков ему порой приходилось проводить от одного до пяти часов на одному месте, что в позволило сделать снимки с потрясающим освещением, включая радугу, солнце, пробивающееся сквозь деревья, и снимок красной луны, приглушенной за облаком на крыше в Бруклин.

"Хорошие фотографии рождаются из глубокого наблюдения, и музы вознаграждают тех, кто замедляется, перестает бегать с места на место и погружается в конкретное место и момент", – добавил он.

2. Используйте преимущества небольших размеров и легкости телефонов ради лучшего ракура

"Многие привыкли использовать телефон исключительно на уровне глаз, но если вы посмотрите на того, кто хорошо делает селфи, вы увидите, что он постоянно перемещает телефон – вверх, вниз и вокруг, чтобы попробовать лучшие ракурсы. То же самое относится и к созданию любых других фотографий", – пояснил Юян.

Например, по его словам, при фотографировании ребенка ракурс сверху вниз обычно приводит к плоскому, скучному изображению. Но съемка снизу, с уровня глаз ребенка, снизу вверх, может показать "слои человека и то, что находится над ним".

"Мы редко опускаемся ниже роста ребенка, чтобы посмотреть на мир снизу вверх, а такая перспектива может быть волшебной", – сказала Юян.

То же самое касается съемки снизу известных достопримечательностей – это делает фотографии более эффектными.

3. Делая фото пейзажа, разместите что-нибудь на переднем плане

По словам Юяна, сделать фотографии потрясающих природных пейзажей эффектными довольно сложно, поскольку их уже так много раз фотографировали. Потому здесь его лучший совет – найти удачный объект на переднем плане.

"Отличные фоны, такие как горы или водопады, легко найти, потому что мы всегда их ищем. С другой стороны, хороший объект на переднем плане, например, цветущие полевые цветы или скалистое дерево, найти в нужном месте гораздо сложнее", – поясни он.

Юян рекомендует искать объект на переднем плане и кадрировать снимок так, чтобы пейзаж был виден вдалеке.

"Это придаст вашим изображениям глубину, интимность и сделает ваши фотографии уникальными", – добавил фотограф.

4. Отдавайте предпочтение съемке крупным планом

По словам Юяна, создание более личных фотографий часто делает их более впечатляющими, потому что зритель может почувствовать, насколько близко вы находитесь к объекту съемки.

Поэтому он предложил при съемке на телефон создавать ощущение, будто вы стоите прямо рядом с чем-то, чтобы "придать снимку более человечный и интимный вид".

Вместо использования функции зума камеры Юян советует подойти ближе к объекту съемки и "действительно приблизиться к тому, что происходит".

