Галкин впервые за долгое время показал 12-летних детей (фото)

Юморист проводит время с сыном и дочерью в США.

Известный российский юморист Максим Галкин, который осудил полномасштабное вторжение в Украину и уехал из страны-агрессора, впервые за долгое время показал детей от певицы Аллы Пугачевой.

Комик вместе с сыном Гарри и дочерью Лизой отправился на каникулы в Соединенные Штаты Америки. В своем Instagram Максим опубликовал кадры с прогулки по улочкам Нью-Йорка.

"С детьми на каникулах", – лаконично подписал кадры Галкин.

К слову, на одном фото юморист позировал с 12-летним сыном, который заметно подрос. А на втором снимке – дочь Лиза улыбалась в камеру своему звездном папе.

Что известно о детях Максима Галкина и Аллы Пугачевой

Двойняшки Лиза и Гарри появились на свет в 2013 году. Известно, что детей родила суррогатная мать.

После начала полномасштабной войны певица и юморист всей семьей переехали в Израиль. Там дети учились в элитной гимназии, однако позже стало известно, что они все вместе переехали на Кипр.

Напомним, ранее юморист Максим Галкин на концерте спел на украинском языке и возмутил россиян.

Вас также могут заинтересовать новости: