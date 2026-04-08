'Слуга народа' потеряла ещё одного нардепа: что будет с фракцией в Раде

Парламент проголосовал за прекращение полномочий нардепа Володиной.

Верховная Рада Украины проголосовала за досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины из фракции "Слуга народа" Дарьи Володиной. Как сообщает корреспондент УНИАН, такое решение поддержали 253 народных депутата.

"Прекратить досрочно полномочия народного депутата Украины Дарьи Володиной, избранной в общегосударственном многомандатном избирательном округе, политическая партия "Слуга народа", в связи с личным заявлением о сложении ею депутатских полномочий", – говорится в проголосованном парламентом постановлении. Заявление она написала 17 марта 2026 года. В нем не указана причина желания досрочно сложить мандат.

Володина на парламентских выборах 2019 года избиралась в ВР Украины по списку партии "Слуга народа" под номером № 65. Поэтому прекращение ею полномочий не повлияет на общее количество членов фракции, поскольку в парламент придет кандидат из списка партии.

Как известно, движение "Честно" в марте отмечало, что Володина пришла в Раду как политический эксперт, была членом Комитета по вопросам финансов, а также входила в межфракционное объединение "Разумная политика".

Было сказано, что по логике списка мандат должен перейти к Елене Киивец (№161). Однако здесь ситуация становится интересной. Киивец также является первой в очереди на место другой "слуги" – Людмилы Марченко, которая недавно получила приговор (2 года тюрьмы) за махинации с системой "Шлях". Отмечалось, что если мандаты сложат обе депутатки, в парламент может пройти и следующий по списку – Богдан Моркляник (№163). Он ученый, доктор технических наук, профессор "Львовской политехники", который с марта 2022 года был мобилизован в ряды ВСУ.

Работа Володиной в Раде

Как сообщал УНИАН, в начале депутатской работы народный депутат от партии "Слуга народа" Дарья Володина подчеркивала необходимость реформирования налоговой системы и инициировала создание новой рабочей группы в парламентском комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, которая будет разрабатывать проекты законов для реформирования действующей налоговой системы.

