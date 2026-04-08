'Это будет цвет нации': сержант рассказал, что новое поколение добровольцев уже на подходе

Военный подчеркивает, что "большинство тех, кого заставляют", вряд ли способны стать хорошими воинами.

Украинские ребята, которым сегодня 16-18 лет, завтра могут стать добровольцами. Об этом в интервью "Главкому" сказал старший сержант Юрий Кулик, который с 2014 года воюет за Украину против российского агрессора и был одним из защитников Донецкого аэропорта.

Отвечая на вопрос о нехватке добровольцев, он отметил, что "поколение новых на подходе".

"Мальчики, которым сегодня 16–18 лет, завтра могут стать добровольцами. Потому что они выросли во время войны, их родные, друзья, знакомые были или есть на войне. Вот они растут в таких условиях, в такое время, своими глазами все видят. Это будет цвет нации, ее продолжение", – сказал Кулик.

В то же время он отметил, что не говорит о тех, кто за границей, и высказал мнение, что те, кто уехал, "вряд ли вернутся в Украину".

"Я говорю о молодежи, которая остается в Украине. Я остаюсь при мнении, что воевать должны те, кто сознательно принял это решение, кто хочет защищать страну, а не те, кого заставляют. Потому что большинство тех, кого заставляют, вряд ли способны стать хорошими воинами", – подчеркнул военнослужащий.

Урок войны

Кроме того, на вопрос, какой главный урок мы должны извлечь уже сейчас и после войны, Кулик отметил, что всего можно достичь, если "бороться за волю, за свободу".

"Урок в том, что нас не сломить, если мы будем сопротивляться вместе. Во многом помогали волонтеры и на Майдане, и после 2014 года. Каждый из нас, кто присоединился к силам обороны в 2014-м, понимал, что может погибнуть. Но мы все равно шли, осознавая, что это может быть дорога в один конец", – подытожил сержант.

Как сообщалось, ранее Юрий Федоренко, командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес", высказал мнение, что лучшим инструментом для улучшения мобилизации было бы поощрение посредством социальных гарантий.

Речь идет, в частности, об увеличении денежного содержания, а также дивидендов за подписание контракта. По словам Федоренко, над этим Министерство обороны, согласно публичным заявлениям, работает уже сейчас.

Вас также могут заинтересовать новости: