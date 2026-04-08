Дэвид Аксельрод впервые рассказал о реакции семьи на каминг-аут дочери Мозговой

Зоя Мозговая публично объявила о своих отношениях с девушкой в 2024 году.

Украинский певец Дэвид Аксельрод откровенно рассказал, как семья отреагировала на каминг-аут родной дочери его жены, продюсера Елены Мозговой, Зои.

Напомним, в 2024 году девушка публично заявила о своей ориентации и рассказала о любимой.

"Мы отнеслись к ее заявлению абсолютно нормально. Для нас это не стало чем-то, что требует драматической реакции или обсуждения. Это ее жизнь, ее выбор. Самое главное – поддержка. Если человек решился на такой шаг, значит, он чувствует, что за его спиной есть опора, что родные это примут. Если бы она этого не чувствовала, вряд ли говорила бы о себе так открыто. Поэтому мы отреагировали с пониманием. Если человек хочет быть собой и говорить об этом честно, то лучшее, что можно сделать, – это просто поддержать", – сказал Дэвид Аксельрод в интервью Oboz.ua.

Он также отметил, что сейчас дочери Елены Мозговой – Зоя и Женя – не живут в Украине, а находятся в Германии и Дубае.

"У нас с ними нормальные, теплые отношения – я знаю их фактически с детства, еще когда им было 7 и 10 лет. Обе работают и нашли себя в разных сферах. Зоя занимается искусством, работает художницей, Женя выбрала направление, связанное с финансами", – рассказал певец.

Вместе с продюсеркой Еленой Мозговой он воспитывает общую дочь Соломию. Артист отметил, что девочка растет очень творческой и обожает рисовать.

Напомним, ранее УНИАН писал, что Дэвид Аксельрод вернулся к службе после травмы. Также недавно Елена Мозговая эмоционально высказалась об отношениях с мужем.

Вас также могут заинтересовать новости: