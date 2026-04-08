'Метинвест' Ахметова вошел в топ-10 работодателей Украины: компанию оценили за уровень зарплат и поддержку ветеранов

Группа "Метинвест" вошла в десятку лучших работодателей Украины по версии dsnews.ua. Рейтинг сформирован на основе многофакторного анализа, который учитывал финансовую стабильность компаний, уровень оплаты труда, социальные программы, обучение персонала и готовность работать с ветеранами.

Метинвест остается одним из крупнейших работодателей страны, объединяя около 50 тыс. сотрудников. Средняя зарплата на предприятиях группы составляет 32 тыс. грн, а по техническим специальностям – 41 тыс. грн. В 2025 году оклады выросли на 15%, а в целом с начала полномасштабной войны – на 48%.

В компании действуют программы медицинского страхования, премирования и материальной помощи работникам. На предприятиях оборудованы укрытия и внедрены инструменты на основе искусственного интеллекта для контроля безопасности труда.

Отдельным направлением, которое активно продвигает компания, является развитие персонала. Университет "Метинвест Политехника", в который инвестировано более 500 млн грн, уже подготовил 267 магистров. Также компания реализует стипендиальные программы и поддерживает молодых специалистов через программу "Первое рабочее место".

Значительное внимание уделяется поддержке военных и ветеранов. В настоящее время более 8 тыс. сотрудников компании служат в ВСУ. Для них и других ветеранов, которые устраиваются на предприятия Группы, действует система реинтеграции, включающая реабилитацию, обучение и льготные условия образования. С начала полномасштабной войны на помощь раненым и семьям погибших направлено более 240 млн грн.

В рейтинг также вошли компании EVA, Farmak, McDonald's в Украине, Киевстар и Оператор ГТС Украины.

Ранее "Метинвест" Рината Ахметова также получил звание лучшего работодателя для ветеранов и студентов-инженеров: сейчас на него приходится почти треть ветеранов, вернувшихся к работе на предприятия крупного бизнеса. Компания также запустила инициативу Steel Force, направленную на подготовку нового поколения специалистов, которые будут участвовать в восстановлении украинской промышленности после войны.

