В 75000-летней пещере обнаружили 46 видов, которые никогда не встречались в одном месте

В пещере найдены останки млекопитающих, птиц и рыб ледникового периода.

В пещере на севере Норвегии обнаружена 75000-летняя арктическая экосистема с остатками десятков видов животных ледникового периода, которые когда-то обитали вдоль свободного ото льда побережья. Как пишет DailyGalaxy, результаты исследования, опубликованные в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, описывают удивительно богатое разнообразие млекопитающих, птиц и рыб.

По словам исследовательской группы, это самое раннее известное свидетельство столь разнообразного арктического сообщества в Европе в тот период. Внутри пещеры Арне Квамгрота, расположенной на северном побережье Норвегии, ученые обнаружили останки 46 видов млекопитающих, птиц и рыб. Согласно исследованию, опубликованному в PNAS, это разнообразие видов отражает как морские, так и наземные экосистемы в одном месте.

В спис были такие животные, как белые медведи, моржи и гренландские киты, а также морские птицы, например, атлантический тупик и обыкновенная гага. Были также обнаружены рыбы, такие как атлантическая треска, а также наземные животные, такие как северные олени и куропатки.

Видео дня

Кроме того, что удивительно, исследователи обнаружили ошейниковых леммингов, вид, ныне вымерший в Европе и ранее никогда не зарегистрированный в Скандинавии.

Найденные в пещере животные позволяют предположить, что регион в то время выглядел совсем иначе. По словам профессора Санне Боссенкол из Университета Осло, этот район, вероятно, был в значительной степени свободен ото льда вдоль побережья.

"В пещере обнаружена разнообразная фауна прибрежной экосистемы, представляющая как морскую, так и наземную среду. Пресноводные рыбы указывают на наличие рек и озер, а морские млекопитающие свидетельствуют о наличии морского льда поблизости. Вероятно, этот лед был сезонным. Такие виды, как морские свиньи, также обнаруженные среди останков, как правило, избегают плотного льда, что помогает уточнить условия", - отметила она.

Генетический анализ показал, что многие из этих видов исчезли, как только вернулись более холодные условия и расширились ледники.

Как объяснили исследователи, эти виды переместились в регион после того, как ранее отступил лед. Когда климат снова изменился, они не смогли переместиться в другое место или адаптироваться достаточно быстро, и целые популяции были потеряны.

