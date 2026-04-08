Новый громкий скандал вокруг Тополя: у певца ответили на обвинения

Команда артиста намерена подать в суд на журналистку, которая опубликовала интервью с ним без согласования.

Украинская журналистка Маричка Довбенко заявила об угрозах со стороны команды лидера группы "Антитіла" Тараса Тополя после недавнего интервью. У певца ответили на громкие обвинения, пригрозив судом.

"Я получила сообщение от YouTube о подаче жалобы на это видео за нарушение конфиденциальности. Команда артиста также угрожает заблокировать мой канал, подать в суд и уничтожить мою программу и мое имя. Эти угрозы были высказаны в мой адрес в ультимативной форме, чтобы заставить удалить ряд фрагментов из интервью или полностью все видео. Как независимая журналистка, я отказалась это делать, поскольку все, сказанное гостем во время записи, было при здравом уме и добровольно. Все угрозы в мой адрес зафиксированы. Если это не прекратится, они будут считаться препятствием моей журналистской деятельности и будут опубликованы", - написала в своем Instagram Довбенко.

Заявление журналистки прокомментировал адвокат Тараса Тополя Ярослав Куц. Именно он выступил организатором интервью. По его словам, перед беседой Маричка Довбенко была предупреждена об ограничениях и рамках, которые, в частности, касались вопросов о личной жизни: браке, разводе и скандале с Еленой Тополей.

"Однако уже во время записи беседы Довбенко неоднократно задавала Тарасу провокационные вопросы о браке, разводе и "скандале" с бывшей женой. После завершения записи интервью PR-менеджер Елена Гармаш сразу же указала лично Довбенко на нарушение договоренностей. На что получила заверения, что все будет согласовано со мной и финальная версия не будет нарушать предыдущих договоренностей", – отметил на своей странице в Facebook Ярослав Куц.

Но, по его словам, после получения смонтированного интервью он был удивлен провокационным громким заголовком, который не соответствовал содержанию интервью, а также вопросами о личной жизни Тараса, которые так и остались в предоставленной версии.

"Довбенко были отправлены от меня правки и требования удалить те фрагменты, которые полностью нарушали мои первоначальные договоренности с ней. В ответ получен "лонгрид" о том, что все останется как есть. Я ответил, что согласия со стороны Тараса на публикацию такого интервью я не даю. Далее, не получив разрешения от Тараса Тополи на публикацию записи разговора с его изображением, Довбенко, без предупреждения, все же осуществила публикацию", – добавил адвокат.

По его словам, в ответ на требование немедленно удалить интервью, он услышал от Довбенко упреки в угрозах. На суд общественности он выложил скриншоты своей переписки непосредственно с журналисткой:

Адвокат отметил, что Довбенко "пытается нажиться на разговоре всеми способами, в том числе обвиняя Тараса и его команду в "давлении на журналиста".

"Далее – все-таки суд, страйки YouTube-канала, блокировка ресурса, на котором совершено нарушение авторских прав Тараса Тополи и допущено полное невежество и неуважение к личной жизни Тараса и его экс-супруги", - подытожил Ярослав Куц.

Напомним, в этом интервью Тарас Тополя сделал новое заявление после развода с певицей Еленой Тополей.

