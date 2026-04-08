Даша Квиткова призналась, готова ли во второй раз стать мамой

Блогерша встречается с футболистом Владимиром Бражко.

Популярная украинская блогерша Даша Квиткова и победительница романтического реалити-шоу "Холостяк-9" призналась, планирует ли она во второй раз стать мамой.

Не секрет, что у нее уже есть сын Лев от первого брака с ведущим Никитой Добрыниным. Сейчас Квиткова встречается с футболистом киевского "Динамо" Владимиром Бражко, который уже сделал блогерше предложение.

В своем Instagram Квиткова ответила на несколько вопросов о личной жизни и планах. В частности, она отметила, что предположения подписчиков о том, что их отношения с Владимиром развивались довольно стремительно, не соответствуют действительности.

"Быстро? Да нет! Вы узнали об отношениях, когда мы с Вовой уже жили вместе, а перед этим было много разговоров, знакомств, моментов. Особенно когда у тебя есть ребенок, ответственность, когда ты думаешь о безопасности, когда ты уже не только "о себе" – это не происходит быстро. Просто часть этого пути вы не видели", – пояснила Даша.

Блогерша добавила, что они с избранником не против завести общего ребенка. Однако пока, по словам Квитковой, она вдохновляется украинскими матерями, у которых много детей.

"Yes! Как Бог даст, а пока я договариваюсь со своим менталом, потому что понятия не имею, как родители все вывозят, когда есть больше одного ребенка. Я вдохновляюсь и горжусь", – написала блогерша.

Напомним, ранее Даша Квиткова ответила на слухи о тайной свадьбе с Бражко.

Вас также могут заинтересовать новости: