Почти все хозяйки добавляют этот ингредиент в тесто, но зря.

В каждой семье знают, как сделать тесто на блины - рецепты передаются из поколения в поколение, и почти всегда в списке ингредиентов можно увидеть сахар. Считается, что без него угощение получится пресным, поэтому его наличие обязательно. Рассказываем, как делать тесто на блины на самом деле и почему сладкий продукт не нужен.

Как приготовить тесто на блины - что в него нужно класть

Профессиональные повара, которые регулярно делают тесто для блинов, заметили, что сахар ни в чем не помогает, а даже наоборот - мешает и самому продукту, и кулинару, который над ним трудится.

Отсутствие универсальности

Перед тем как сделать тесто для блинов с сахаром, придется подумать, какой будет начинка. Если планируете приготовить угощение с чем-то несладким, то готовьтесь, что наполнение вступит в контраст с блинами. Сладость не перебьет ничто, и может получиться сильная дисгармония вкуса.

Нейтральное тесто без сахара, наоборот, как будто бы "подстроится" под любую начинку - мед, сливочное масло, варенье, творог, мясо. Все эти продукты будут прекрасно сочетаться с блинами, не вызывая никаких гастрономических противоречий.

Сложности во время жарки и хранения

Наличие сахара внутри теста запускает процесс карамелизации - сладкий продукт заставляет блин на сковороде темнеть очень быстро. Иногда так случается, что сверху угощение уже сменило оттенок, а внутри осталось сырым.

Также сахар влияет и на то, сколько времени блины будут пригодны к употреблению в своем первоначальном виде. Можете провести эксперимент и пожарить две стопки блинов - одну из теста с сахаром, вторую - без него сладкого продукта. Увидите, что первые быстрее станут сухими, а вторые сохранят мягкость и эластичность дольше.

Вред для здоровья

Во-первых, блины в принципе нельзя назвать диетическим продуктом, полезным для здоровья. Во-вторых, сахар усугубляет ситуацию, добавляя блюду лишние калории, особенно если в качестве начинки тоже будет использовано что-то сладкое. Именно поэтому людям, которые следят за своей фигурой, рекомендуется не класть сахар в тесто для блинов, если уж захотелось побаловать себя таким угощением.

Снижение яркости вкуса

Если вам хочется понять, как приготовить тесто для блинов, чтобы блюдо без конца нахваливали, попробуйте сделать его нейтральным и не использовать сахар. Вы заметите, что любая начинка, даже сладкая, будет совершенно другой - она раскроется ярче, и вы сможете ощутить всю гамму вкусов. Такое происходит именно благодаря нейтральности самого блина - он не перебивает своей сладостью начинку, а дополняет ее.

Вас также могут заинтересовать новости: