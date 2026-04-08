Решетник признался, кто может вместо него быть ведущим 'Холостяка'

Григорий Решетник рассказал, кто может заменить его на позиции ведущего популярного романтического шоу "Холостяк".

Не секрет, что мужчина уже много лет является неизменным лицом проекта. Однако Григорий ответил, кто мог бы стать достойной заменой ему в кадре, если бы вдруг создатели реалити приняли такое решение.

"Я думаю, идеально впишутся в эту роль мои сыновья. Один из троих точно будет вести проект "Холостяк", когда я уже сам уйду на пенсию", – в шутку отметил Решетник в комментарии для РБК-Украина LIFE.

Видео дня

Однако он добавил, что много лет назад проводились кастинги на нового ведущего. Но в итоге руководство проекта решило, что Решетник лучше всего подходит для ведения "Холостяка".

"Я уже 15 лет веду это шоу. И когда-то были периоды, когда параллельно проводились кастинги на ведущего. Это было лет 10 назад. Я никогда профессионально не расслабляюсь и призываю всех людей разных профессий не останавливаться на достигнутом и совершенствоваться. Потому что есть много талантливых людей, которые могут вести подобный проект, но это будет просто ведение. А я вкладываю всю душу, все знания, весь опыт. Могу сказать, что у меня это неплохо получается", – подчеркнул Григорий.

