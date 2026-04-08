'Получеловек': вышел трейлер нового сериала от создателя 'Олененка' – премьера уже скоро

Стриминговый сервис HBO Max наконец показал первый трейлер драматического сериала "Получеловек" (Half Man) – нового проекта шотландского писателя и комика Ричарда Гэдда, прославившегося благодаря драматическому сериалу "Олененок" для Netflix, одному из лучших телевизионных шоу 2024 года.

На этот раз в центре сюжета окажутся двое мужчин, Найл и Рубен, которые выросли вместе и фактически стали друг для друга ближе, чем могут быть кровные братья. Они абсолютно разные: Рубен – яростный и преданный, а Найл – тихий и кроткий. Впрочем, со временем их пути разошлись.

И вот теперь, когда спустя 30 лет Найл приглашает Рубена на свою свадьбу, происходит вспышка насилия, которая вскрывает старые болезненные раны. Постепенно зрителям будет раскрываться общая история этих двух искалеченных мужчин, от восьмидесятых до наших дней.

Помимо самого Гэдда, исполняющего роль Рубена, в сериале также снялся английский актер Джейми Белл ("Билли Эллиот", "Джейн Эйр", "Сквозь снег", "Нимфоманка", "Рокетмен") – он воплотил образ Найла.

Сериал является совместным проектом британского BBC One и американского HBO.

Как ранее сообщал УНИАН, премьера мини-сериала "Получеловек" от Ричарда Гэдда состоится 23 апреля 2026 года. Всего он будет состоять из шести эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю.

