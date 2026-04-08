Страны Персидского залива заинтересовались дешевым украинским дроном-перехватчиком, - Reuters

Страны Персидского залива, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ, изучают возможность использования разработанного в Украине беспилотника-перехватчика стоимостью 2500 долларов в качестве более дешевого способа противодействия иранским атакам, поскольку запасы ракет американского производства истощаются. Об этом Reuters сообщила японская компания Terra Drone, занимающаяся продвижением этой технологии за рубежом.

"Все начали подсчитывать. Это просто не имеет экономического смысла, и люди наконец-то начинают это понимать", – сказал генеральный директор Terra Drone Тору Токусиге. По его словам, с начала войны наблюдается всплеск запросов из стран Ближнего Востока.

Цена каждого беспилотника-перехватчика от Terra Drone составляет 400 000 иен (2526 долларов США). Для сравнения, стоимость наземных ракет-перехватчиков Patriot может составлять около 4 миллионов долларов каждая, в то время как стоимость беспилотника Shahed оценивается всего в 20 тысяч долларов.

Компания Terra Drone, известная своими коммерческими беспилотниками, объявила в прошлом месяце о выходе на рынок военных продаж в рамках сотрудничества с украинским стартапом Amazing Drones. Она разработала беспилотник-перехватчик Terra A1 для противодействия атакам Shahed, совершаемым Москвой по Украине.

Согласно их соглашению, японская компания будет продавать перехватчик за рубежом, одновременно предоставляя инвестиции и производственные ноу-хау.

По словам Токусиге, Terra A1 еще не прошел боевых испытаний и, как ожидается, будет передан украинским военным в ближайшие месяцы для проведения испытаний.

При этом Terra Drone уже поставляет беспилотники для обследования и инспекции государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Aramco и может использовать свое присутствие в королевстве для содействия налаживанию производства беспилотников-перехватчиков на Ближнем Востоке, добавил он.

Экспорт украинских дронов

Эксперты отмечают, что конфликт на Ближнем Востоке предоставил Украине уникальную возможность дать толчок экспорту дронов и создать ведущую в мире отрасль.

Так, Украина уже подписала рамочные соглашения о сотрудничестве с Саудовской Аравией и Катаром, а также объявила, что готовится подписать соглашение с Объединенными Арабскими Эмиратами.

генеральный директор украинской компании UForce Олег Рогинский сказал журналистам, что морской дрон Magura вызывает большой коммерческий интерес со стороны Ближнего Востока. Представители компаний Wild Hornets и SkyFall также рассказали, что они получили запросы от стран Ближнего Востока. Тем не менее, пока они не ведут прямых переговоров о контрактах.

Вас также могут заинтересовать новости: