Кристина Кащавцева

Многие украинцы на Пасху традиционно будут жарить шашлыки.

Пасха 2026 наступит 12 апреля, и несмотря на то, что в период военного положения официальные праздничные выходные в Украине отменены, все равно украинцы будут стараться на выходных собраться и отметить торжество. Если позволит погода, то многие решат пожарить шашлыки, а это значит, что нужно уже сейчас выяснить, как замариновать шашлык, чтобы он был сочным и мягким.

Лучший маринад для шашлыка из свинины - рецепты

Существуют разные способы, как замариновать шашлык из свинины, чтобы был сочным, но не всякое мясо нуждается в маринаде. Например, если вы приобрели кусочек тушки молодой курочки, ягненка или поросенка, его можно жарить свежим, немного посыпав специями.

Если все-таки вы считаете, что мясо должно пропитаться как следует, учтите, что держать его в маринаде можно не дольше 1-2 часов, а вот кусочки тушек немолодых животных лучше оставлять в приготовленной смеси дольше - даже на ночь. То же самое касается и мяса, в качестве которого вы не уверены.

Предлагаем несколько вариантов, как замариновать мясо на шашлык из баранины, свинины, курицы и даже говядины. Все ингредиенты в рецептах рассчитаны на два килограмма мяса.

Луковый маринад

Практически все люди используют этот овощ, если нужно замариновать мясо. Рецепт универсальный, быстрый и несложный. Вам нужно взять полкилограмма лука, почистить его, измельчить блендером в пюре, выложить в миску. Туда же поместить кусочек мяса, нарезанный произвольными кусками. Добавить соль, перец, затем перемешать и убрать для маринования.

Кефирный маринад

Еще один способ, как быстро замариновать шашлык, причем, он тоже очень популярен среди украинцев. Мясо получается нежным и сочным, а специи гарантируют невероятный аромат. Для маринада нужно взять 1 700 граммов лука и столько же 1% кефира, любые приправы, соль и перец. Лук почистить, мелко нарезать, выложить в миску и отжать руками, чтобы овощ пустил сок, там же разместить нарезанное мясо, посыпать все приправами, солью и перцем, залить кефиром. Перемешать и оставить мариноваться.

Маринад с "минералкой"

Третий по популярности рецепт, который хвалят украинцы. Углекислота в минеральной воде размягчает волокна свинины, баранины, курицы или говядины, поэтому шашлык буквально тает во рту. Для маринада возьмите полкилограмма лука, почистите и нарежьте кольцами, выложите на куски мяса в миске. Сверху полейте одной столовой ложкой растительного масла, всыпьте приправы, соль и перец. Добавьте измельченный чеснок. Залейте все литром минеральной воды и уберите в холодильник для пропитки.

Маринад с томатным соком

Благодаря томатному соку мясо приобретает интересный красноватый оттенок и пикантный привкус, становится нежным и сочным. Вам понадобится полкилограмма лука, который нужно будет почистить, нарезать кольцами и выложить в миску. Туда же отправить куски мяса, столовую ложку приправы для шашлыка, соль, перец и 3-5 зубчиков чеснока, натертых на терке. Все это залить литром томатного сока, перемешать, накрыть крышкой и убрать в холодильник.

Маринад с майонезом

Наверное, самый распространенный метод, как замариновать шашлык из свинины - 9 из 10 украинцев будут использовать майонез, особенно если не уверены в качестве мяса. Жирный продукт размягчает даже самый жесткий кусок тушки, и шашлык получается восхитительным. Для приготовления маринада нужно взять 300 граммов лука, измельчить его блендером в пюре, выложить в миску. Там же разместить куски свинины, посыпать их карри, солью и перцем, залить майонезом в количестве 500 гр. Все перемешать и оставить мариноваться.

