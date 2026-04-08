Никакого сложного монтажа: в Европе набирают популярность новые солнечные панели

За последние полтора десятилетия технологии в области солнечной энергии сильно развились и стали значительно доступнее. Сегодня более 80% новых мощностей по производству электроэнергии приходится на долю этого экологически чистого источника энергии.

Как пишет Blikk, теперь же на рынке появилось новое, более простое решение - солнечные панели, которые можно подключать прямо к розетке. Достаточно купить комплект и установить его дома в солнечном месте - например, на перилах балкона или на крыше гаража - а затем просто вставить в розетку.

Отмечается, что для установки таких панелей не нужно привлекать специалистов, а весь процесс установки занимает совсем немного времени. Более того, в случае переезда панели можно легко забрать с собой.

В издании поделились, что система мощностью 800 Вт может покрыть примерно 20% энергопотребления среднего домохозяйства. В Германии уже работает более миллиона таких систем, которые в совокупности производят 1,6–2,4 гигаватта энергии, чего достаточно для одновременной работы полумиллиона чайников.

По оценкам, по всей Европе может использоваться до пяти миллионов таких установок, и хотя они обеспечивают лишь небольшую часть общенационального энергоснабжения, для отдельных домохозяйств это может означать значительную экономию. Несмотря на некоторые опасения, связанные с использованием подключаемых систем, развитие этой технологии, вероятно, будет продолжаться во всем мире, считают в издании.

Эксперты предупреждают, что перед установкой таких панелей необходимо проверить состояние электропроводки. Одна из основных проблем связана с работой устройств защитного отключения, которые не всегда приспособлены для работы с двунаправленным током.

Для чего нужны белые линии на солнечных панелях

Ранее в BGR рассказали, для чего нужны белые линии на солнечных панелях. Может показаться, что это просто декоративный элемент, но на самом деле эти линии играют важную роль.

Энергия, вырабатываемая солнечными панелями, проходит по линиям солнечных элементов, причем каждый тип служит определенной цели. Более тонкие линии сетки называются "пальцами" и служат в качестве путей для электронов. Эти электроны проходят по "пальцам" в виде постоянного тока, пока не достигают "шин" солнечных элементов.

Шинами называют более толстые линии сетки. Они собирают энергию, которая в конечном итоге проходит через инвертор для генерации переменного тока, предназначенного для использования в доме.

