Эти знаки Зодиака столкнутся с серьезными испытаниями от Вселенной: кому не повезет

В списке есть представители знака Скорпион.

С 8 апреля 2026 года три знака Зодиака сталкнутся с проверками от Вселенной. Иногда жизнь кажется сплошной чередой испытаний, но в этом и есть её ценность: несмотря на трудности, мы продолжаем двигаться вперёд и преодолевать препятствия.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

В среду Марс выстраивается в гармонию с Ураном, открывая дорогу переменам. Эта энергия приносит некоторым знакам Зодиака новые идеи, которые не вписываются в привычный ритм жизни. Сначала может появиться сомнение, как их реализовать, но со временем всё становится ясным. Испытания – лишь ступени на пути к вашим целям.

Рак

Когда Марс выравнивается с Ураном, вы можете наткнуться на что-то по телевизору, что вызывает у вас раздражение или злость. Сначала эмоции захватывают вас, и кажется, что трудно их контролировать. Именно в этот момент вы осознаёте: Вселенная проверяет ваше терпение.

Хорошо, Рак, что вы понимаете – не всё стоит воспринимать так серьёзно. Часто содержание вокруг создано лишь для того, чтобы вызвать реакцию. Не поддавайтесь на провокации.

Поняв это, вы словно проходите тест на выдержку. Вы уловили ловушку, прежде чем она свела вас с ума, и можете идти дальше. Отличная работа – испытание пройдено с блеском.

Скорпион

В среду может возникнуть ситуация, где кажется, что эмоциональная ссора с другом может привести к разрыву отношений. Но когда Марс и Уран находятся в гармонии, такие "испытания" – обычное дело.

Вы можете участвовать в жаркой дискуссии и при этом остаться друзьями, если заранее понимаете: это всего лишь разговор, а не война.

Социальные сети часто создают иллюзию разделения, но не стоит принимать всё близко к сердцу. Скорпион, смело выражайте своё мнение, оставайтесь уверенными и не рискуйте дружбой ради спора. Этот день не стоит того, чтобы терять близких людей.

Козерог

Вам свойственно хотеть сказать последнее слово, но иногда это может приводить к ненужным конфликтам. В среду влияние Марса и Урана напоминает: не вступайте в споры в социальных сетях.

Смысла спорить с человеком, которого вы никогда не встретите лично, нет. Это испытание от Вселенной на ваше терпение и мудрость. Лучший способ пройти его – отказаться от конфликта и уйти, не вовлекаясь. Онлайн-споры редко приносят пользу, и это лучше понять заранее.

