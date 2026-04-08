Известная актриса впервые рассказала, как её хотели ограбить за границей

Анна также призналась, какую импульсивную покупку она совершила после инцидента.

Украинская актриса Анна Саливанчук рассказала, как ее пытались ограбить.

По словам звезды сериала "Однажды под Полтавой", инцидент произошел 13 лет назад. Тогда она отдыхала с подругой в Таиланде.

"Меня в Таиланде хотели ограбить на улице. Я ехала в открытом транспорте, и вырвали цепочки из сумочки, а хотели вырвать саму сумку, а там были документы мои и подруги и все деньги", - вспомнила актриса в проекте "По зірках".

К счастью, все вещи остались у Саливанчук, однако ее сумку нужно было срочно заменить, ведь она была повреждена. Поэтому Анна совершила импульсивную покупку, о которой до сих пор жалеет.

"Я пришла в магазин, и там была сумочка за 1300 долларов – это было очень дорого на тот момент. Но мне сказали, что такие сумки носят только звезды. А я говорю: "Так я украинская звезда". Так и купила, но я ее и не носила, она до сих пор валяется", – отметила звезда.

Напомним, ранее стало известно, что украинскую блогершу и ведущую Алину Шаманскую ограбили в Лас-Вегасе. Воры похитили сумку с деньгами (около 2 тысяч долларов), документами и микрофоном.

