'Другий Вітя': Киевстар ТВ презентует трейлер и постер original-сериала - премьера уже 2 мая

Киевстар ТВ представляет официальный трейлер и постер оригинального сериала "Другий Вітя". Премьера нового сезона проекта состоится уже 2 мая эксклюзивно на платформе.

Продолжение любимой драмедии открывает новый этап истории героя – с другим ритмом жизни, новыми вызовами и неожиданными поворотами.

В этом сезоне к актерскому составу присоединятся новые звездные лица, которые придадут истории еще больше глубины, интриги и эмоциональных акцентов. Среди них: Ирина Гришак, Сергей Кияшко, Даниэль Салем, Павел Шпегун, Анастасия Ткаченко и другие.

Видео дня

Проект реализуется в рамках стратегического соглашения Киевстар ТВ и FILM.UA Group и продолжает развитие украинского сериального производства для OTT-платформ.

Официальный трейлер сериала "Другий Вітя" уже позволяет зрителям заглянуть в новый сезон – более динамичный, эмоционально насыщенный и смелый. В нем – первые шаги Вити (Виктора Дуфинца) в большом городе, столкновение с реальностью столичной жизни, сложные истории клиентов и моменты внутренних сомнений, которые герой пытается скрыть за привычным юмором. Киев, новые персонажи и напряжение в отношениях намекают: на этот раз ставки значительно выше, а цена ошибки – ощутимее.

"Другий Вітя" продолжает историю главного героя уже в столице: история, начавшаяся на СТО в Лубнах, где Витя помогал клиентам разобраться с внутренними проблемами через метафоры из автомобильного мира, выходит на новый уровень. В то же время сериал сохраняет то, за что его полюбили зрители – сочетание юмора, искренних историй и узнаваемых жизненных ситуаций.

Вместе с Витей меняются и другие персонажи, в частности Лёха (Владислав Мелешко), который проходит свой путь взросления, а также появляются новые герои, расширяющие мир сериала и добавляющие истории новые сюжетные линии. Ставки растут, и Вите нужно доказать, что он готов двигаться дальше и находить баланс между работой, отношениями и собственными амбициями.

А заглянуть в продолжение истории можно прямо сейчас – официальный трейлер сериала "Другий Вітя" уже доступен для просмотра на платформе Киевстар ТВ. Тем временем первый сезон сериала можно пересмотреть на платформе – это отличная возможность освежить в памяти ключевые моменты перед премьерой.

Напоминаем, что Киевстар ТВ последовательно формирует новую волну украинского сериального контента, даря зрителям сильные, резонансные истории. От оригинальных сериалов "Тиха Нава" – бесспорного хита платформы – и "Витя" до эксклюзивных проектов платформы, среди которых "Пограничники", "Кофе с кардамоном. Сила земли", "Возвращение" и другие. Каждый из этих проектов уже продемонстрировал высокие показатели просмотра и вовлеченности аудитории, подтвердив стабильный интерес зрителей к украинскому сериальному контенту. А уже этой осенью 2026 года зрителей ждут новые оригинальные сериалы Киевстар ТВ – "Отважная девушка" и "Мой новый берег".

