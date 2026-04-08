Из-за ограничений на срок службы вагонов существует риск дефицита подвижного состава, – УСПП

Система, при которой грузовые вагоны должны списываться по возрасту, должна уйти в прошлое, ведь в таких условиях Украина столкнется с дефицитом подвижного состава, а вместе с ним – с трудностями в аграрном секторе и в экспорте, а следовательно – с кризисом в экономике. Об этом рассказал президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах, комментируя действующие правила списания грузовых вагонов.

По его словам, приказ о предельных сроках эксплуатации вагонов был призван стимулировать обновление подвижного состава и загрузку украинских вагоностроительных предприятий. В то же время война существенно изменила условия, и темпы производства новых вагонов не соответствуют объемам списания старых.

"Этот подход даст результат только тогда, когда вывод из эксплуатации сопровождается такими же темпами обновления. В нынешних условиях этого нет", – отметил Кинах.

Он подчеркнул, что уровень износа подвижного состава в Украине значителен, но ограничение по календарному возрасту без учета технического состояния, по его мнению, является ошибочным подходом. В европейской практике ключевым критерием является именно техническое состояние, которое регулярно проверяется, а не формальный срок эксплуатации. В Украине же преобладает подход, основанный на возрастных ограничениях.

По его оценке, сложившаяся ситуация уже создает риски для аграрного сектора и экспорта, поскольку может привести к дефициту вагонов и осложнению логистики.

Ранее директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк заявил, что Украине следует отказаться от практики списания грузовых вагонов по истечении предельного срока эксплуатации и принять оценку их фактического технического состояния в качестве критерия возможности использования в рабочем вагонном парке. Такой подход соответствует европейской практике и позволит избежать рисков дефицита подвижного состава и, следовательно, сокращения объемов перевозок.

