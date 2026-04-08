В 1960-х создали дрон, который летал быстрее многих современных, и это до сих пор удивляет

Он мог облететь полпланеты на такой высоте и со такой скоростью, что ни одна из тогдашних систем ПВО не имела шансов его догнать.

Этот аппарат стал настоящим технологическим прорывом времен Холодной войны, будучи фактически "младшим братом" легендарного разведывательного самолета SR-71 Blackbird, сообщает 19FortyFive.

Речь идет о D-21B – шпионском дроне, который стал настоящим технологическим монстром своего времени. Его создали те же гении из Lockheed Skunk Works, которые подарили миру самый быстрый самолет в истории. По сути, это была уменьшенная роботизированная версия самолета-разведчика, способная выполнять самые сложные задачи без пилота на борту.

Известно, что этот беспилотник мог разгоняться до скорости более Маха 3 (это 3600 км/ч) и подниматься на высоту 29 километров.

Чтобы понять разницу, автор приводит в пример: знаменитый иранский "Шахед-191", который едва выжимает 350 км/ч, а американский Global Hawk – около 630 км/ч.

"D-21B использовал один прямоточный двигатель – в частности, Marquardt RJ43, который мог создавать тягу 12 000 фунтов", – говорится в материале.

Именно этот двигатель позволял дрону буквально "прошивать" воздух, оставляя всех преследователей далеко позади.

Шпионские игры над Китаем

Отмечается, что по замыслу разработчиков, дрон должен был пролетать над секретными объектами Китая, фотографировать их, а затем сбрасывать капсулу с пленкой на парашюте прямо в руки военным. Сам же аппарат после этого должен был самоуничтожиться.

Однако на практике все было не так гладко. По мнению историков, программа оказалась слишком сложной.

Национальный музей ВВС США отмечает:

"D-21B использовались в четырёх полётах над коммунистическим Китаем под кодовым названием Senior Bowl, но ни одна из этих миссий не была полностью успешной. Программу отменили в 1971 году".

Сегодня посмотреть на этого "стального шпиона" можно в американских музеях. В то же время один экземпляр под номером 527 все-таки достался китайцам – правда, лишь в виде обломков, которые выставили как трофей.

Украинские БПЛА

Ранее УНИАН писал, что во время ударов по базе РФ в Новороссийске был зафиксирован новый украинский морской дрон. На обнародованных кадрах видно, что беспилотник оснащен пулеметной установкой, способной вести огонь прямо с воды.

По данным аналитиков, это может быть первый подтвержденный случай использования морского БПЛА с активным вооружением для самозащиты или поражения целей.

Вас также могут заинтересовать новости: