Сумская показала родителей-актеров в молодости и умилила воспоминаниями (фото)

Актриса приехала в родной Львов.

Известная украинская актриса Ольга Сумская выступила на сцене, где когда-то играли ее родители. Рассказ об этом артистка сопроводила кадрами из личного архива и трогательными воспоминаниями из детства.

Как поделилась актриса со своими подписчиками в Instagram в stories, они с коллегами приехали во Львов, чтобы выступить в театре имени Марии Заньковецкой.

"…где работали мои папа и мама в 50-х и 60-х годах… где я родилась. Мамочка, когда репетировала, колясочку относила главному режиссеру Владимиру Данченко. И вот эта сцена, и сегодня мы тут. Какая глубина сцены. Какой масштаб. Это чудо", - отметила Сумская.

Ольга Сумская - что известно о ее родителях

Ольга Сумская родилась в семье актеров. Её родители оба посвятили жизнь сцене и театру, благодаря чему она с детства росла в творческой атмосфере. Они поддерживали развитие талантов дочери и прививали ей любовь к искусству.

Мама Ольги – театральная актриса Анна Ивановна Сумская (до брака Опанасенко), а отец – актер и режиссер Вячеслав Игнатьевич Сумской. Их профессиональный опыт и личный пример сыграли большую роль в выборе карьеры Ольгой и формировании ее творческой личности.

