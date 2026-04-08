Украина могла получить от Швеции новую модификацию ракет RBS 15, – эксперт

В частности, речь может идти о крылатых противокорабельных ракетах типа Mk III или Mk IV, которые имеют дальность поражения 200 и 300 км соответственно.

Украина получила новые возможности для поражения целей в оккупированном Россией Крыму. Речь идет о противокорабельных крылатых ракетах от шведской компании Saab. Об этом авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко сказал в эфире Радио NV.

В частности, он прокомментировал сообщение о нанесении удара по нефтяной платформе "Сиваш" с помощью шведской дальнобойной ракеты RBS 15.

По словам Романенко, после появления видео OSINT-аналитики распознали пусковую установку противокорабельной системы RBS 15.

"Какая модификация ракеты, разумеется, определить в ночных условиях во время полета невозможно, но похоже – что довольно современная, потому что расстояние до этой буровой установки превышает 70 км. Это предел для ранних модификаций этого комплекса. Скорее всего, мы действительно получили [ракеты] Mk III, Mk IV, которые имеют дальность соответственно 200 и 300 км. То есть, мы получили новые возможности. И если действительно 300 км – эти пусковые установки уже могут потихоньку нацеливаться на объекты в Крыму", – подчеркнул Романенко.

Он добавил, что речь идет об объектах, которые находятся на побережье оккупированного полуострова.

По его словам, противокорабельные ракеты – это специфические средства, в которых используется радиолокационная система наведения.

"Я думаю, что на побережье Крыма можно будет найти какие-то интересные объекты для поражения. И кроме того, если мы получили еще один противокорабельный комплекс – это позволит нам усилить береговую оборону и предотвратить какие-то попытки России высадить где-то десант", – убежден Романенко.

Ракеты RBS 15 на фронте – что известно

Как сообщал УНИАН, Военно-морские силы Украины опубликовали видео, на котором запечатлен запуск противокорабельной крылатой ракеты серии RBS 15 (Robotsystem 15). Целью атаки стала нефтяная платформа "Сиваш" у украинского побережья в Черном море, которую российские оккупанты захватили в 2014 году.

Первая версия ракет RBS 15 Mk I с дальностью 70 км использовалась для усиления шведской береговой обороны и базировалась на самолетах и кораблях. Вторая версия ракет Mk II также имела дальность 70 км. Ракеты Mk III имеют увеличенную дальность более 200 км. Последняя версия RBS 15, получившая название "Gungnir", – это Mk IV, имеющая дальность полета до более 300 км.

