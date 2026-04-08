Топ-менеджер Google назвал 3 критических ошибки в резюме: они мгновенно приводят к отказу

Эти тревожные звоночки указывают на особенности вашего мышления, которые мгновенно делают вашу кандидатуру непривлекательной для работодателя.

Самый большой тревожный признак в резюме, который мешает вам устроиться на работу в прогрессивные компании, – это не неправильное форматирование, а ваше мышление. И существуют несколько "тревожных звоночков", которые мгновенно делают вашу кандидатуру непривлекательной для работодателя. Вице-президент по подбору персонала в Google Брайан Онг рассказал Forbes о трех таких тревожных сигналах, которые убивают шансы получить работу даже до этапа собеседования.

1. Постоянное стремление быть правым и ограниченность мышления

Уверенность в своих знаниях и профессии – это хорошо, но следование старым правилам, "постоянное стремление быть правым и ограниченность мышления – это тревожный сигнал", – говорит Онг.

Такое отношение сигнализирует об отсутствии открытости к обратной связи, высокомерии и низком эмоциональном интеллекте, склонности к отставанию и замедлению инноваций.

В вашем резюме это проявляется как:

Отсутствие развития в вашей карьере (например, отсутствие продвижения вверх)

Отсутствие недавних сертификатов для повышения квалификации и регулярного совершенствования знаний.

Если вы не обновляли свои знания, не получали сертификатов и не проходили дополнительное обучение в течение последних трех лет, это показывает, что вы застряли в своем развитии и чувствуете себя вполне комфортно на своем текущем месте в профессии. Это огромный тревожный сигнал для компаний, которые сегодня сосредоточены на внедрении ИИ и инновациях и стремятся двигаться вперед в технологическую эпоху.

2. Низкая адаптивность

"Способность преуспевать в условиях неопределенности, вероятно, является самым важным фактором. В нашей среде постоянно происходят изменения. Поэтому нам нужны люди, которые могут быстро адаптироваться к происходящим вокруг изменениям", - сказал Онг.

Чтобы проверить, есть ли у вас этот навык, честно ответьте на следующие вопросы:

Можете ли вы работать без четких инструкций?

Можете ли вы разобраться в ситуации и связать разрозненные факты, используя системный подход?

Можете ли вы легко адаптироваться к изменениям и быстро перестраиваться?

Умеете ли вы принимать решения, имея неполную информацию, и идти на обдуманный риск, вместо того чтобы ждать, пока получите все ответы?

В вашем резюме это будет выглядеть как тревожный сигнал, если:

Вы не демонстрируете никаких примеров того, как вы меняли или адаптировали подход, рабочий процесс или стратегию.

Вы перечисляете в резюме только пункты задач, а не показываете конкретные примеры, когда у вас не хватало ресурсов, но вы выходили на новый рынок, предоставляли новые услуги/программы/продукты или работали в процессе изменений – и каковы были результаты и влияние.

3. Ожидание руководства вместо того, чтобы быть лидером

Это означает, что вместо того, чтобы проявлять инициативу и быть проактивным, вы полагаетесь на ожидание указаний руководства и не берете на себя ответственность за свою работу.

Как это отражается в вашем резюме?

В вашем резюме, где вы указываете лидерские качества, важно отметить, что вы можете продемонстрировать их в следующих пунктах:

Влияние за пределами вашей непосредственной роли

Влияние на ход мыслей и решений даже без полномочий руководства

Разработка и руководство инициативами, программами или небольшими проектами

Огромным тревожным сигналом, свидетельствующим об отсутствии у вас этих лидерских навыков, является использование таких слов, как "поддерживал" или "помогал". Эти слова принижают ваши достижения и чувство ответственности, создавая впечатление реактивного, а не проактивного подхода.

Чтобы продемонстрировать лидерские качества, ответственность и проактивность на предыдущих должностях, начинайте пункты с таких слов, как: "возглавлял", "руководил", "организовывал", "внедрял". Эти слова передают ответственность за результаты. А именно это сегодня ищут работодатели.

Ранее УНИАН рассказывал, что писать в резюме, чтобы точно позвали на собеседование.

Вас также могут заинтересовать новости: