Украинский фильм '2000 метров до Андреевки' номинирован на премию 'Эмми'

Лента Мстислава Чернова будет бороться за победу сразу в шести номинациях.

Фильм "2000 метров до Андреевки" украинского режиссера Мстислава Чернова получил номинации сразу в шести категориях на премию Emmy Awards 2026, которая является телевизионным аналогом премии "Оскар".

Как сообщает официальный сайт Emmy, украинская лента будет бороться за победу в следующих категориях:

"Лучший документальный фильм"

"Лучшая режиссерская работа"

"Лучшая операторская работа"

"Лучший документальный фильм о современных событиях"

"Лучший сценарий"

"Лучший монтаж".

Интересно, что триумфатор нынешнего "Оскара" – фильм российского режиссера-учителя "Мистер Никто против Путина" – не представлен ни в одной категории.

Кстати, номинантов премии выбирали представители телевизионной и документальной индустрии из более чем 2000 заявок. Сама церемония награждения состоится 27 и 28 мая в Нью-Йорке.

О чем фильм "2000 метров до Андреевки"

Лента "2000 метров до Андреевки" охватывает события украинского контрнаступления на Бахмутском направлении в сентябре 2023 года. Режиссер Мстислав Чернов отмечал, что стремился показать войну глазами военных, которые борются за победу родной Украины.

