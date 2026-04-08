Выводят из строя 85% энергосистемы': эксперт рассказал, используют ли ВСУ графитовые бомбы

Американцы уже применяли такие бомбы в войнах в Ираке и Иране, чтобы вывести из строя электростанции этих стран.

Графитовые бомбы нужно сбрасывать с достаточно большой высоты. Они являются эффективным средством для вывода из строя электрических сетей без причинения летальных последствий гражданскому населению. Об этом в эфире Радио NV рассказал Валерий Романенко, авиаэксперт и ведущий научный сотрудник НАУ.

В частности, его спросили, могли ли Силы обороны для ударов по российским оккупантам использовать новую бомбу с графитовыми стержнями.

"Это довольно известная штука – графитовые бомбы. Но мы не могли использовать именно эти бомбы, потому что они должны сбрасываться с довольно большой высоты. Это, в общем, кассетная бомба, которая сбрасывается с достаточно большой высоты. Минимально – это несколько тысяч метров. После этого она раскрывается и разбрасывает суббоеприпасы, которые спускаются еще ниже, и после этого они выбрасывают нити. Не стержни – они выбрасывают графитовые нити. Это что-то похожее на оптоволокно. Очень длинные, многометровые нити", – отметил Романенко.

Он добавил, что эти нити разносит ветер, например, на высоковольтные линии электропередач, на трансформаторные станции.

"Они туда попадают, а графит – идеальный проводник, и он начинает замыкать электрооборудование. Начинаются сбои в работе электрического оборудования", – пояснил авиаэксперт.

По его словам, такие системы показали достаточно высокую эффективность. В частности, американцы применяли такие средства в Ираке, и им удалось вывести из строя 85% энергосистемы Ирака такими нелетальными способами без угрозы для гражданского населения. Также такими средствами в свое время вывели из строя 70% энергосистемы в Югославии.

"Пожалуй, это был не последний аргумент в нынешней войне в Иране, потому что авиабомбы такого типа тоже применялись в Иране, когда аятоллам сказали, что электростанции будут выведены из строя, и, очевидно, сбросили несколько таких графитовых бомб", – добавил Романенко.

Что этому предшествовало

По данным Defense Express, Вооруженные силы Украины, возможно, начали применять против врага новейший тип вооружения, который парализует энергетические объекты.

Захватчики в оккупированной Донецкой области начали жаловаться, что ВСУ применили беспилотники, оснащенные "графитовыми бомбами".

