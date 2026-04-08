Александр Кацуба: 'Энергонезависимость Украины - следствие падения промышленности, а не роста добычи'

Существенное сокращение импорта газа Украиной не является признаком роста собственной добычи, а скорее является следствием снижения потребления из-за стагнации промышленности. Об этом рассказал предприниматель в сфере энергетики и владелец компании "АЛЬФА ГАЗ" Александр Кацуба в интервью УНН.

По его словам, существенное сокращение импорта газа в последние годы не означает, что страна значительно нарастила собственную добычу.

"Мы практически не покупаем газ за границей, но это не потому, что стали добывать больше. Это следствие того, что крупная промышленность работает значительно меньше", – отметил Кацуба.

Он пояснил, что сокращение потребления связано прежде всего с ситуацией в энергоёмких отраслях.

В частности, по его оценке, химические предприятия и металлургические комбинаты либо остановлены, либо работают на минимальном уровне, что существенно снижает общий спрос на газ.

"Мы "энергонезависимы" лишь потому, что экономика потребляет значительно меньше, чем могла бы в нормальных условиях", – добавил он.

Кацуба также обратил внимание на то, что энергетический баланс страны в настоящее время в значительной степени определяется не только производственными возможностями, но и ограничениями со стороны потребления.

По его мнению, реальная энергонезависимость должна базироваться на развитии внутренней добычи и восстановлении промышленности, а не на сокращении спроса.

Справка

Александр Кацуба – эксперт в сфере энергетики, предприниматель, владелец нефтегазовой компании "АЛЬФА ГАЗ", которая занимается добычей природного газа и газового конденсата.

Вас также могут заинтересовать новости: