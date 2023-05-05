Недавно аналитики из Secure Data Recovery подсчитали, что большинство неисправных жестких дисков выходят из строя накануне своего трехлетия. Теперь же подоспела статистика компании Backblaze, предлагающей услуги по резервному копированию данных – и, согласно опубликованным цифрам, ситуация с HDD в последние годы становится все более удручающей.
Как говорится в свежем отчете, до поломки современные жесткие диски в среднем работают всего 2,5 года. Эта цифра основана на опыте работы с более чем 200 тыс. накопителей.
- Согласно исследованию, чаще всего ломаются накопители производства Seagate. Лидером антирейтинга стала модель ST12000NM0007 с 12 ТБ – она в среднем служит лишь 1.5 года.
- Наиболее высокий показатель надежности был зафиксирован у жестких дисков от бренда WD (Western Digital Corporation).
- В свою очередь, самыми надежными оказались накопители объемом 16 ТБ, а самыми ненадежными – 10 ТБ.
Отмечается, что в Backblaze изучали жесткие диски корпоративного уровня, которые обычно гораздо надежнее потребительских, поскольку рассчитаны на круглосуточное использование в дата-центрах и серверах. Тем не менее, в случае с обычными пользователями ситуация может оказаться иной, поскольку срок их службы зависит от нагрузки.
К примеру, если жесткий диск используется без перерыва, непрерывно записывая и передавая данные, то он может выйти из строя раньше, чем аналогичная модель, предназначенная для корпоративных задач. А если нагрузка невелика, и диск используется лишь периодически, его может хватить надолго.
В Backblaze обращают внимание на то, что HDD могут выйти из строя в самый неожиданный момент, поэтому необходимо сохранять бэкапы важных данных, предпочтительно в облаке, и лучше всего – в нескольких местах одновременно. Это поможет избежать потерь данных и легко восстановить файлы, когда это потребуется.
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