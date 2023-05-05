Согласно исследованию, до поломки современные жесткие диски в среднем работают всего 2,5 года.

Недавно аналитики из Secure Data Recovery подсчитали, что большинство неисправных жестких дисков выходят из строя накануне своего трехлетия. Теперь же подоспела статистика компании Backblaze, предлагающей услуги по резервному копированию данных – и, согласно опубликованным цифрам, ситуация с HDD в последние годы становится все более удручающей.

Как говорится в свежем отчете, до поломки современные жесткие диски в среднем работают всего 2,5 года. Эта цифра основана на опыте работы с более чем 200 тыс. накопителей.

Согласно исследованию, чаще всего ломаются накопители производства Seagate. Лидером антирейтинга стала модель ST12000NM0007 с 12 ТБ – она в среднем служит лишь 1.5 года.

Наиболее высокий показатель надежности был зафиксирован у жестких дисков от бренда WD (Western Digital Corporation).

В свою очередь, самыми надежными оказались накопители объемом 16 ТБ, а самыми ненадежными – 10 ТБ.

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Отмечается, что в Backblaze изучали жесткие диски корпоративного уровня, которые обычно гораздо надежнее потребительских, поскольку рассчитаны на круглосуточное использование в дата-центрах и серверах. Тем не менее, в случае с обычными пользователями ситуация может оказаться иной, поскольку срок их службы зависит от нагрузки.

К примеру, если жесткий диск используется без перерыва, непрерывно записывая и передавая данные, то он может выйти из строя раньше, чем аналогичная модель, предназначенная для корпоративных задач. А если нагрузка невелика, и диск используется лишь периодически, его может хватить надолго.

В Backblaze обращают внимание на то, что HDD могут выйти из строя в самый неожиданный момент, поэтому необходимо сохранять бэкапы важных данных, предпочтительно в облаке, и лучше всего – в нескольких местах одновременно. Это поможет избежать потерь данных и легко восстановить файлы, когда это потребуется.

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