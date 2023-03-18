Дольше всех живут диски от Toshiba – их средний срок службы составляет 34,8 тыс. часов или почти 4 года.

Аналитики из Secure Data Recovery подсчитали, что большинство неисправных жестких дисков выходят из строя накануне своего трехлетия. Отмечается, что между началом использования HDD и его поломкой в среднем проходит 25 200 часов, что равняется двум годам и девяти месяцам.

Как говорится в отчете, эти цифры основаны на опыте работы с более чем 2 тыс. жестких дисков. В их числе оказались модели таких брендов, как Western Digital, Seagate, Hitachi, Toshiba, Samsung и Maxtor.

Согласно исследованию, наиболее высокий показатель надежности был зафиксирован у жестких дисков от Toshiba – их средний срок службы составляет 34,8 тыс. часов.

На втором месте расположился бренд Maxtor, у которого показатель достигает 29,8 тыс. часов. Замыкает тройку лидеров Western Digital с результатом в 25,7 тыс. часов.

В свою очередь, диски Hitachi показали наименьшую долговечность, работая в среднем 18,6 тыс. часов.

Аналитики из Secure Data Recovery также составили рейтинг жестких дисков на основе количества поврежденных на момент поломки секторов памяти. Чем меньше повреждений, тем проще восстановить информацию со сломанного устройства.

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Наилучшие результаты продемонстрировали диски Maxtor – в среднем на момент выработки ресурса повреждаются 228 секторов. Samsung заняла второе место с 529 поврежденными секторами, а Western Digital – третье с 628 поврежденными секторами. Наихудшие результаты снова показали диски Hitachi с 3,3 тыс. поврежденных секторов.

Специалисты также обратили внимание на закономерность, согласно которой самыми отказоустойчивыми дисками являются те, что были выпущены до 2015 года, а наименее долговечные экземпляры были выпущены после этой отметки.

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