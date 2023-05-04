Как оказалось, Asus производит самые простые для починки аппараты, а Sony – самые сложные.

В интернете появился интересный рейтинг самых простых и сложных моделей смартфона для самостоятельного ремонта дома. Для этого ресурс Electronics Hub проанализировал данные iFixit – портала, где публикуются оценки различных гаджетов с точки зрения ремонтопригодности.

Всего исследователям удалось проанализировать 228 моделей от разных производителей. Вот к каким выводам пришли в Electronics Hub:

Google Pixel 7 является одним из самых сложных телефонов для ремонта – в среднем на его починку уходит больше часа.

Простейшим в ремонте оказался смартфон Moto G7 – 50% поломок можно починить за 25 минут.

Айфонов в рейтинге самых простых для ремонта смартфонов больше всего;

Что касается брендов в целом, то Asus производит самые простые для ремонта смартфоны, а Sony – самые сложные.

Несмотря на то, что "айфоны" в среднем ремонтируются около часа, чинить смартфоны Apple не так сложно, как модели из антирейтинга. К примеру, младшие модели iPhone 14 снабдили съемной задней панелью – это заметно упрощает их ремонт. Такая конструкция применяется впервые после iPhone 4S.

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Эти смартфоны ремонтировать труднее всего:

Эти смартфоны ремонтировать легче всего:

Если вы предпочитаете чинить гаджеты в домашних условиях, а не относить их в дорогие мастерские, то вам лучше выбирать смартфоны Asus, HTC, LG, Samsung и Apple, отмечают исследователи. А вот с ремонтом моделей Sony, Xiaomi, Huawei, OnePlus и Honor сэкономить вряд ли получится.

Напомним, в конце 2022 года компания Apple расширила программу "ремонт на дому" на Европу. Пользователи могут купить на сайте производителя набор для замены батареи, камеры и других компонентов без помощи специалистов сервисного центра.

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